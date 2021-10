Coozies amélioré: vous pouvez maintenant habiller votre bière dans une veste bouffante pour l’hiver

Vous êtes-vous déjà blotti dans votre sac de couchage après une longue journée de randonnée, avez-vous pris une bière fraîche et vous êtes-vous dit : « Mec, j’aimerais avoir un petit sac de couchage supplémentaire pour mon ami givré ici afin qu’il puisse rester assez au frais pour Brew ? Brunch le matin ? »

Eh bien, mes amis buveurs de plein air, le temps de votre meilleur ami de la bière est maintenant.

Grâce à une entreprise appelée Puffin Drinkwear, vous pouvez désormais équiper votre boisson d’un petit sac de couchage confortable pour une soirée à l’intérieur de la tente.

Le coozie contient une bouteille de bière de 12 onces avec un capuchon de sac de couchage qui passe sur le goulot de la bouteille pour empêcher toute la fraîcheur de la bière de s’échapper d’un dessus non gainé et a un mousqueton ouvre-boîte à l’arrière.

Qu’est-ce que tu dis? Vous préférez le vin ? Ne vous inquiétez pas, il y a aussi un sac de couchage pour votre bouteille de vin.

Et celui-ci est livré avec une poche pour votre tire-bouchon.

Et ce ne sont que les coozies spécialement pour les bouteilles.

Si vous êtes comme moi et que vous voulez mettre une petite tenue sur chaque petite chose, continuez à chercher parmi les produits Puffin’s.

Tous les coozies ont un thème extérieur, parfait pour les personnes qui prennent leurs bières sur le bateau ou les rochers avec eux.

En plus des sacs de couchage, vous pouvez vous procurer un minuscule gilet de sauvetage pour vos « bidons qui ne savent pas nager », indique le site Web.

Votre boisson sera plus sûre lorsque votre radeau d’eau vive se renverse et jette sans cérémonie tout le monde et leurs bières dans l’eau, car vous ne devriez peut-être pas faire du rafting pendant que vous buvez.

Vous pouvez également prendre votre verre avec un petit gilet à isolation thermique – essayez la palette de couleurs camo si vous voulez le cacher des braconniers de bière qui se cachent autour de votre camping – ou un gilet d’aventure tactique, avec des poches cargo minuscules pour les plus petits cailloux et brindilles, et avec ou sans logo du Colorado (même si la société est basée dans l’Oregon).

Chacun des gilets a également des emmanchures, de sorte que vous pouvez passer vos doigts à travers et prétendre que votre boisson est capable de ramasser des objets ou de faire des gestes sauvages.

Mes produits préférés absolus, cependant, sont les vestes.

Si votre can-o-beverage n’a pas d’anse, n’ayez crainte ! Les vestes avoir ses propres armes rentré dans les poches des manteaux.

Doublez votre boisson à un poing en saisissant chaque petit bras et en buvant comme si c’était un calice royal.

Vous pouvez obtenir tous ces choix extra-chic : juste votre manteau bouffant zippé typique ; une veste en flanelle douillette pour quand votre boisson veut assouvir ses fantasmes de bûcheron ; et la CHÈVRE de tous les manteaux de bière gonflés, la parka de boisson.

Il est long pour que les genoux de votre boisson ne soient pas froids et est livré avec une capuche doublée de fourrure super fantaisie.

Tous les coozies sont à double isolation et s’adaptent à la fois aux canettes et aux bouteilles. Ainsi, même s’ils sont hilarants de style, ils sont également extrêmement fonctionnels.

Ils ne sont pas trop chers non plus, allant de 13 € à 22 € (pour le sac de couchage au vin).

Et pensez-y, si vous achetez l’ensemble, vous pourrez amuser tous vos amis autour du camping ou sur votre ponton avec un défilé de mode miniature autour d’une boisson. À votre santé!

