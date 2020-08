Coopération collégiale au travail: comment donner une rétroaction constructive

Beaucoup aimeraient cela, mais tout le monde n’y parvient pas: Fournir des commentaires constructifs, en particulier lorsqu’il y a des commentaires désagréables ou critiques à transmettre. Les conseils suivants montrent comment cela peut être fait sans nuire à l’autre personne.

Un bref retour d’information sur un projet en cours, des suggestions d’amélioration des processus de travail ou même des éloges pour une bonne performance – tout cela peut être un retour d’information. Cela semble inoffensif, mais pour la plupart des gens, la pensée de la rétroaction déclenche des sentiments mitigés, car ils associent souvent la critique à leurs propres actions.

Une culture de feedback appropriée est un facteur décisif pour une atmosphère conviviale et une atmosphère de travail productive dans l’équipe, qui au mieux tous les collègues – patrons comme employés – établissent et intériorisent en permanence. La rétroaction aide à refléter les résultats du travail, à développer et à modifier les objectifs et, enfin et surtout, à mieux connaître vos propres forces et défis.

Prof. Dr. Norbert Rohleder est professeur de gestion des ressources humaines et d’interaction sociale à l’Université des sciences appliquées de Mayence.

Sur le long terme, la satisfaction, la cohésion et la productivité augmentent. La rétroaction aide généralement à identifier les problèmes et les obstacles à un stade précoce. La culture du feedback est soulagée, également parce que les erreurs signalées rapidement permettent des corrections rapides des articulations. En ce sens, la rétroaction est un instrument important contre l’échec et, en même temps, renforce la confiance dans les relations interpersonnelles, car elle indique la croyance en un avenir commun.

Cependant, cela ne peut réussir que si le feedback n’est pas compris comme un questionnement unilatéral, mais est communiqué dans un dialogue ouvert au niveau des yeux. La rétroaction constructive est fructueuse pour toutes les personnes impliquées et se concentre sur les opportunités d’amélioration, les forces et le potentiel, tandis que la simple critique se concentre sur les erreurs, les insuffisances et les échecs. La critique reste dans le passé, les retours indiquent l’avenir.

Cela ne veut pas dire que la rétroaction est réduite à la «louange». Les commentaires critiques ont également leur place. Après tout, la rétroaction signifie partager votre propre perception subjective – et cela peut aussi être critique. Enfin, vous devez communiquer vos idées et vos besoins afin que votre homologue ait l’opportunité d’agir en conséquence.

Mais il ne s’agit pas de revendiquer, mais de partager des perspectives et d’ouvrir des horizons au design. Ce n’est pas toujours facile, car cela nécessite une ouverture d’esprit et la volonté de se développer ensemble de la part de toutes les personnes impliquées.

Les informations suivantes vous permettront de recevoir des commentaires constructifs – à la fois en tant qu’expéditeur et en tant que destinataire, car les commentaires ne sont pas à sens unique!

1. Bien préparé

Les commentaires doivent être préparés, car lorsque vous donnez des commentaires, vous devriez être en mesure de nommer des aspects et des exemples spécifiques. Cela s’applique à la fois au négatif et au positif. Tout d’abord, expliquez clairement ce que vous entendez avec les commentaires: voulez-vous faire des éloges pour motiver votre homologue? Voulez-vous attirer l’attention sur des erreurs ou des problèmes afin de trouver une solution ensemble? Voulez-vous montrer au destinataire du feedback les conséquences de son comportement afin qu’il puisse réagir? Ou voulez-vous simplement évacuer votre colère? Ce n’est que si vous pouvez clarifier votre intention au destinataire des commentaires que le destinataire des commentaires peut classer les commentaires. Un éloge caché s’évapore, une attaque apparemment frontale durcit les fronts.

Pensez également à la mesure dans laquelle votre critique est justifiée – un changement de perspective peut être utile ici. Quittez mentalement votre propre point de vue et adoptez le point de vue de l’autre personne – cela peut relativiser certaines de vos évaluations.

Soyez prêt pour des enquêtes ou peut-être même un manque de compréhension, car des besoins, des points de vue et des normes différents peuvent parfois aboutir à des évaluations très différentes de la même action ou de la même situation.

Gardez également à l’esprit que les commentaires n’ont de sens que si le destinataire de vos commentaires est en mesure de changer quelque chose sur les problèmes traités.

Prenez des notes et n’oubliez pas d’écrire des choses positives aussi. Les commentaires ne peuvent inclure que des éloges. Parce qu’un bon travail mérite plus qu’une reconnaissance tacite.

2. correctement placé

Prenez votre temps, les retours fructueux ne se communiquent pas au passage! Cela signifie également que vous annoncez le besoin de commentaires afin que le destinataire ne se sente pas «agressé» et se verrouille. Offrez des commentaires, mais ne les forcez pas. Assurez-vous également une atmosphère confidentielle, car les commentaires ne vous concernent pas au départ. Ne réagissez pas immédiatement à ce que vous considérez comme un mauvais comportement.

Une nouvelle colère conduit souvent à des critiques émotionnelles et se termine souvent par une dispute. Prenez votre temps et gardez vos distances pour évaluer la situation objectivement. Mais n’attendez pas trop longtemps non plus, car les souvenirs fanés rendent difficile un retour précis. Et il est également plus difficile pour votre homologue de classer et d’accepter les commentaires sur les événements passés.

3. Faites attention à la forme

La rétroaction ne signifie pas critiquer sans critique l’autre personne, mais donner une rétroaction au niveau des yeux. Dans la littérature de communication pertinente, la soi-disant technologie sandwich est mentionnée à maintes reprises – les commentaires négatifs sont emballés entre les mots de louange. Cette approche doit servir en particulier la bonne ambiance de conversation et ne doit pas faire paraître la critique trop dure. Cette méthode peut être utile si vous parlez à des personnes sensibles et / ou si vous traitez des questions sensibles, par exemple. Cependant, s’il y a des changements d’orientation importants, des points de critique spécifiques qui devraient être acceptés par l’autre partie, il vaut mieux dire des mots clairs et ne pas inclure la critique dans des déclarations positives, sinon des malentendus pourraient facilement survenir.

Limitez vos commentaires à un point important. Un “wrap-around” submerge votre homologue et crée une défense. Évitez les formulations compliquées, relativisant ou excusant, car cela rend ce qui est dit non plus acceptable, mais seulement plus difficile d’accès. Terminez le feedback soit par une demande d’évaluation, soit par une proposition d’amélioration formulée sous forme de demande. De cette manière, vous donnez au destinataire du feedback l’opportunité de réagir et de décider de se conformer ou non à la demande.

Faites également attention à votre langage corporel, à votre ton approprié et à vos phrases élogieuses. Abordez des situations et des comportements spécifiques, pas le caractère de votre homologue. Parce que si quelqu’un se sent personnellement attaqué, il ne sera guère accessible pour des suggestions d’amélioration. Il est important de transférer expressément la perspective subjective de votre retour d’expérience dans la communication: clarifiez votre point de vue à l’aide de messages à la première personne et montrez ce que le comportement de votre homologue signifie pour vous.

Utilisez un langage neutre et sans jugement et évitez les généralisations et les interprétations comportementales. Restez à un niveau analytique et descriptif. Il n’y a pas de place dans une conversation de rétroaction pour les allégations et les accusations.

4. Reçu

Vous aussi, vous pouvez devenir le destinataire des commentaires. Recevoir des commentaires nécessite également une certaine pratique et signifie former vos propres facultés critiques. Si quelqu’un vous donne des commentaires, écoutez en paix et ne vous fâchez pas. Suivez attentivement ce qui a été dit sans tomber dans une position de justification ou déjà travailler intérieurement sur un contre-argument. Sinon, vous risquez de manquer des informations essentielles et d’en tirer peu ou pas d’avantages.

Pesez et réfléchissez aux critiques que vous recevez avec autant de prudence que de préparer vos commentaires aux autres. Essayez d’identifier les points positifs et le potentiel d’amélioration (et attendez avec impatience les éloges). Recherchez des solutions avec le fournisseur de commentaires et continuez à parler. Mais n’oubliez pas: le feedback est une évaluation subjective. Vous pouvez donc être complètement en désaccord.

Enfin, soyez reconnaissant pour les critiques constructives – cela renforce votre confiance dans les processus de rétroaction.

Conclusion

Le feedback est d’une importance particulière pour la qualité de chaque relation – qu’elle soit privée ou professionnelle. Exempt d’accusations, d’accusations et de justifications, il favorise le développement de chacun ainsi que celui de toute l’équipe. Un feedback régulier au sein de l’équipe, mais aussi entre le patron et les employés – demandez également à vos employés un feedback – fait partie d’une culture de feedback ouverte. Une intention de développement sincère et positive est un élément fondamental de toute rétroaction. Si le feedback est justifié et correctement exprimé, le feedback est perçu comme constructif, peut être plus facilement accepté et pris à cœur par le destinataire du feedback, et finalement le renvoyer avec un bon sentiment – la meilleure condition pour initier des changements positifs.

