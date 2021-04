Cooper Hefner: Détails sur le fils de Hugh Hefner

Soyons honnêtes: quand vous entendez le nom «Hugh Hefner», votre esprit ne va probablement pas directement à la politique.

Cependant, tout est sur le point de changer, car le fils du fondateur de Playboy, Cooper Hefner, a annoncé en juillet 2020 qu’il se présenterait au Sénat de Californie contre la titulaire Holly Mitchell.

Bien que les élections n’aient pas encore eu lieu, dans une interview, l’homme d’affaires a parlé de sa candidature au Sénat pour le 30e district de Californie, qui comprend une grande partie du comté de Los Angeles, et des raisons pour lesquelles le fils du regretté fondateur de playboy Hugh Hefner s’est senti «obligé faire quelque chose de plus »au milieu du climat politique actuel des États-Unis.

«Il est important pour moi de faire la différence entre un politicien de carrière et un fonctionnaire véritablement intéressé à défendre et à travailler pour les gens. Je ne m’engage pas là-dedans pour être un politicien de carrière. Je ne marche pas sur cette route pour me servir. Je suis plus que jamais préoccupé par ma communauté et nos institutions gouvernementales. Ces dernières années, je me suis demandé: «Que puis-je faire de plus pour les autres?», A-t-il commencé.

Cooper a ensuite évoqué son expérience dans l’armée de l’air et comment cela a alimenté sa candidature au Sénat, expliquant: «Pour moi, cette réponse s’est manifestée en travaillant avec des ONG locales et nationales pour développer une stratégie organisationnelle et, depuis l’année dernière, en tant qu’aviateur aux États-Unis. Réserve de la Force aérienne des États; cependant, je me suis senti obligé de faire plus. Il est devenu clair que travailler au service du bien public et s’engager dans la fourniture de solutions innovantes aux problèmes complexes auxquels sont confrontées nos communautés était la bonne voie pour moi.

Qui est Cooper Hefner?

Cooper Hefner est né le 4 septembre 1991 et est le plus jeune fils de feu Hugh Hefner, décédé en 2017.

Sa mère est l’ancienne Playmate de l’année Kimberley Conrad, et il a grandi dans un manoir adjacent au célèbre manoir Playboy.

En 2017, Cooper a parlé de son enfance.

«Quand mes parents étaient ensemble, c’était très apprivoisé. Les fêtes se sont transformées en événements de cravate noire, je crois qu’à la demande de ma mère», a-t-il dit. continuez à faire du babysitting pour vous assurer que mon frère et moi sommes restés à la maison. «

Que fait Cooper Hefner?

Cooper Hefner était le directeur de la création et le chef des partenariats mondiaux chez Playboy Enterprises jusqu’en mai 2019.

Il était également le PDG de Playboy Enterprises and Hop.

Le 12 avril 2019, il a quitté Playboy pour lancer sa propre marque médiatique, The Hefner Media Corporation, et sa plate-forme de contenu appelée HefPost.

Il a rejoint l’armée de l’air en décembre 2019 et a terminé sa formation de base en avril. Il est également enseignant à l’Université Chapman à Orange, en Californie.

Cooper Hefner est-il marié?

Cooper Hefner est marié à l’actrice britannique Scarlett Byrne, 29 ans, qui est surtout connue pour ses rôles dans «Harry Potter et le prince de sang-mêlé», «Harry Potter et les reliques de la mort: partie 1» et «Harry Potter et le mortel Hallows: Partie 2. » Elle est également apparue dans de nombreuses séries télévisées populaires, comme «The Vampire Diaries», «Falling Skies» et «Runaways».

Ils ont eu leur premier enfant, Betsy Rose Hefner en 2020.

Quelle est la valeur nette de Cooper Hefner?

La valeur nette de Cooper Hefner est estimée à environ 150 millions de dollars. Son père lui a laissé 50 millions de dollars après sa mort. La fortune totale de son père était d’environ 110 millions de dollars, répartis entre sa femme et leurs quatre enfants.

Combien d’enfants Hugh Hefner avait-il?

Hugh Hefner a eu quatre enfants: Christie (67), David (64), Marston (30) et Cooper (28).

David et Christie sont les enfants de Hugh et de sa première épouse, Millie Williams. Marston et Cooper sont les enfants de Hugh et de sa deuxième épouse, Kimberley Conrad.

