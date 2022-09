Coolio, rappeur du thème de Kenan et Kel, décède à 59 ans

Rappeur et acteur légendaire coolie, lauréat d’un Grammy pour son single » Gangsta’s Paradise » en 1995, est décédé à l’âge de 59 ans. Votre manager de toujours, Jarel « Jarez » Posey, a confirmé sa mort vers 17 heures mercredi après-midi. Le décès est survenu alors que Coolio visitait la maison d’un ami, pour être retrouvé insensible dans la salle de bain.

Les ambulanciers sont arrivés et ont déclaré le rappeur mort sur les lieux, Posey confirmant qu’ils soupçonnaient Coolio d’avoir fait un arrêt cardiaque, bien qu’une cause officielle de décès n’ait pas encore été déterminée. La police a ouvert une enquête sur la mort de Coolio, bien qu’il ne semble y avoir aucun signe d’attentat à sa vie pour le moment.

Coolio est né le 1er août 1963 et s’est fait connaître sur la scène rap de Los Angeles dans les années 1990 avec son single » Gangsta’s Paradise », sorti en août 1995, avant de sortir un album sous le même nom trois mois plus tard. La chanson figurait également sur la bande originale du film de 1995 michelle pfeiffer »Esprits dangereux ».

Pfeiffer a même repris son rôle du film en tant que LouAnne Johnson dans le clip officiel de » Gangsta’s Paradise », ayant un grand impact sur la culture populaire depuis sa sortie, étant utilisée dans différentes productions et même parodiée au fil des années.

Le rappeur a également interprété « Aw, Here It Goes », la chanson thème de la sitcom Nickelodéon »Kenan & Kel » de 1996 à 2000, avec Kenan Thompson Oui Kel Mitchellavec Coolio lui-même apparaissant aux côtés des deux lors de l’intro de l’émission.

Certains des autres rôles de séries et de films de Coolio incluent Dante Jackson dans la version du réalisateur du film merveille dans » Daredevil » en 2003, ainsi qu’Irwin dans la comédie télévisée » The Nanny ». Il a également joué lui-même dans des émissions telles que « All That », « Sabrina the Teenage Witch » et « Joey », le spin-off de la populaire série « Friends ». Il a également participé à des films comme »Leprechaun in the Hood » et »Get Over It ».