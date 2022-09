Coolio, le rappeur chanteur de Gangsta’s Paradise, est décédé

célébrités

Coolio était un rappeur connu pour sa chanson Gangsta’s Paradise qui a servi de chanson thème au film Dangerous Minds. Il est décédé mardi.

coolie était à son apogée dans les années 90 lorsque sa chanson Le paradis des gangstersthème inspiré de la mélodie de Paradis des loisirs de Stevie Wondera fait partie de la bande originale du film Esprits dangereux Protagonisée par michelle pfeiffer qui apparaîtrait dans le clip vidéo du thème. La chanson a atteint le numéro 1 des charts américains et est devenue le premier artiste à rap gangster à obtenir un numéro 1 au Royaume-Uni ainsi qu’à faire sensation dans le monde entier.

Le rappeur est né le 1er août 1963 en Pennsylvanie et son enfance a été difficile, il n’a même appris à lire et à écrire qu’à l’âge de 12 ans. Une forte dépendance à la cocaïne a bouleversé sa vie, mais après avoir laissé ce problème derrière lui, il a travaillé un temps comme pompier jusqu’à ce qu’il se consacre à sa passion : le rap. Ça ne tournerait pas mal, c’est simple Voyage fantastique parviendrait à conquérir l’Amérique du Nord avant le succès de Le paradis des gangsters.

Après l’événement de la chanson de Esprits dangereux coolie Il a poursuivi sa carrière de musicien, mais il n’atteindra plus jamais le sommet de popularité qu’il avait avec ce tube dont on se souvient bien. Cependant, on peut souligner que l’artiste a eu des collaborations dans sa vie professionnelle avec des personnalités telles que Blondie, Busta Rhymes, Method Man, LL Cool J, B. Real, Snoop Dogg, LV et 40 Thevz.

Un au revoir prématuré dans le monde du rap

Sûrement l’un des grands moments de la vie de coolie C’est lorsqu’en 1996 sa chanson Le paradis des gangsters a été nominé pour le disque de l’année et la meilleure performance solo de rap au Grammy Awards, catégorie dans laquelle il a été le vainqueur. Un autre événement artistique marquant de sa carrière est l’enregistrement de Oh, ça y est ! pour la séquence d’ouverture de Kenan et Kelde Nickelodéon.

Malheureusement coolie Il est décédé mardi à l’âge de 59 ans alors qu’il était allé rendre visite à un de ses amis à Los Angeles. Le rappeur s’est excusé auprès des personnes présentes pour aller aux toilettes et après un long moment, ils sont allés le chercher et l’ont trouvé évanoui sur le sol. Ils ont appelé un service d’urgence qui n’a pas pu faire grand-chose pour réanimer l’artiste qui a tragiquement perdu la vie en raison d’un arrêt cardiorespiratoire, comme le rapportent les médias. TMZ.

Un exposant de la rap gangster qui ont survécu à une période convulsive de ces artistes où leur célèbre tube raconte une période au cours de laquelle ils ont perdu la vie Tupac Shakur Oui Le notoire BIG.: « Ils ont passé la majeure partie de leur vie à vivre au paradis des gangsters »dit la chanson qui avait des renversements comme la parodie Paradis Amishdu comédien Bizarre Al Yankovic. La musique de coolie il lui survit en maintenant son héritage.

