Cooking Mama: Cookstar soudainement disponible sur le PlayStation Store américain

Mec, tu te souviens de toute la saga Cooking Mama: Cookstar? Sinon, voici la version courte. L’année dernière, le dernier opus de la populaire série de cuisine a été annoncé et publié sur Nintendo Switch, mais a été rapidement retiré de la vente en raison d’un différend entre le développeur et l’éditeur. Il est alors apparu que le studio travaillait sur un port PlayStation 4 non autorisé. La situation dans son ensemble s’est en quelque sorte dissipée et le jeu lui-même n’était disponible presque nulle part.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et Cookstar est apparu sur le PS Store nord-américain. Pour autant que nous puissions en juger, il a été mis en vente sans aucune annonce. Vous pouvez l’acheter dès maintenant pour 39,99 €.

Le jeu contient un large éventail de recettes permettant aux joueurs de cuisiner via divers mini-jeux, en solo ou en multijoueur. Les végétariens peuvent jouer au jeu dans un mode qui élimine les plats de viande, et il existe des modes de jeu compétitif ou coopératif.

C’est une version curieuse compte tenu de l’histoire du jeu, mais en supposant que tout a été clarifié, vous êtes probablement en sécurité pour l’attraper si vous le souhaitez. Bizarre.