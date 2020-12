Conway The Machine parle des défis mentaux de paraître différent après avoir été abattu

Conway The Machine s’est confié à The Athletic sur le fait d’avoir été abattu en mars 2012, ce qui a laissé le côté droit de son visage paralysé par la paralysie de Bell. Le rappeur de Buffalo a déclaré à la publication qu’il luttait toujours mentalement avec son apparence.

«Je n’ai pas l’impression d’être défiguré ou rien de tout ça, mais quand tu dois te regarder dans le miroir et que tu sais que tu ne te ressembles pas ou que tes enfants doivent voir que tu ne te ressembles pas et ta maman doit te voir comme ça, ça fait vraiment des ravages et c’est comme une guerre dans ton esprit », a déclaré Conway, qui est l’album Du roi à un dieu a été appelé parmi les meilleures sorties de l’année.

« Dans mon esprit, c’était comme, » Mec, je ne veux même pas que les gens me voient comme ça « », a-t-il ajouté. « La partie mentale était plus difficile que physique. J’ai dû recalibrer. J’ai dû renforcer mon esprit avant de pouvoir renforcer mon corps. Je l’ai perdu pendant une minute. Mentalement, je n’étais tout simplement pas dans un bon espace … Je m’ouvre davantage et je sais que ce n’est pas grave si vous avez besoin de parler à quelqu’un. Surtout dans le quartier, dans la communauté noire, point final. C’est comme si cette stigmatisation des problèmes de santé mentale équivaut à de la faiblesse. Même moi, je lutte avec ça.