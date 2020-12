Conway La machine a un son différent en style libre avant le tournage

Conway The Machine a toujours été un rappeur incroyablement talentueux, comme en témoigne sa vidéo de tir freestyle d’avant 2012.

Conway The Machine a reçu une balle dans la nuque en 2012, mais le rappeur est passé à travers et a récupéré, grincant jusqu’à ce qu’il devienne l’un des paroliers préférés du rap huit ans plus tard. La fusillade l’a laissé avec la paralysie de Bell, qui a paralysé le côté droit de son visage. Le joueur de 38 ans a évidemment surmonté de nombreux obstacles dans sa carrière et en regardant une vieille vidéo de lui freestyling dans la rue, vous verrez à quel point il est venu, mais vous vous rendrez également compte que Conway avait déjà a développé une compétence insensée pour le rap. RapCaviar a récemment partagé une vidéo de Conway The Machine se déroulant complètement dans un style libre occasionnel avant son incident de tir, dans lequel il livre en toute confiance bar-après-bar avec un jeu de mots distinctif. Beaucoup soulignent que c’est la première fois qu’ils voient la paralysie de Conway pré-Bell, et bien que ce ne soit pas le cas pour tout le monde, il est fou de considérer comment Conway a pu surmonter sa paralysie et devenir l’un des animateurs préférés du rap. ans.

Steven Ferdman / Récemment, Conway a parlé de l’incident de la fusillade qui l’a laissé paralysé, disant à The Atlantic: « Je n’ai pas l’impression d’être défiguré ou rien de tout ça, mais quand tu dois te regarder dans le miroir et tu sais que tu n’as pas l’air pareil ou tes enfants doivent voir que tu n’as pas l’air pareil et ta maman doit te voir comme ça, ça fait vraiment des ravages et c’est comme une guerre dans ton esprit. Dans mon esprit, c’était comme, ‘ Mec, je ne veux même pas que les gens me voient comme ça. La partie mentale était plus difficile que physique. J’ai dû recalibrer [after the shooting]. J’ai dû renforcer mon esprit avant de pouvoir renforcer mon corps. Je l’ai perdu pendant une minute. Mentalement, je n’étais tout simplement pas dans un bon espace. « Regardez la vidéo de Conway faisant son truc d’avant 2012 ci-dessus.