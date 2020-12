Conway domine sur « From King To A God (Deluxe) » avec 5 chansons supplémentaires

Eminem n’est pas le seul artiste à sortir une version de luxe d’un album aujourd’hui. Conway The Machine nous a d’abord donné Du roi au dieu en septembre et vendredi 8 décembre, la star de Griselda est revenue avec une version mise à jour de son projet très apprécié. Le rappeur a été salué comme l’un des artistes les plus travailleurs du rap game car Griselda est connu pour nourrir ses fans à chaque sortie, et Conway est sûr que cet album de luxe est la hors concours de l’année.

« Ne faites pas attention à ce que disent les nerds des blogs et des podcasts, CECI EST LA PLUS ILLES SH * T DE 2020 », a écrit le rappeur sur sa page Instagram. Lorsque nous nous sommes assis auparavant avec lui, Conway nous a dit qu’il voulait montrer son évolution en tant qu’artiste sur Du roi au dieu. « J’ai fait des progrès sur le plan lyrique, artistique et créatif, alors je voulais juste montrer cela et leur montrer que je ne suis pas un poney à un tour », a déclaré le rappeur à 45secondes.fr. « Je suis vraiment gentil avec cette merde. C’est le message principal que je voulais ramener à la maison. »

Cette dernière version héberge cinq pistes supplémentaires avec des fonctionnalités de Jae Skeese et 7xvethegenius, alors diffusez en streaming Conway Du roi à un dieu (Deluxe) et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. De Kin

2. La peur de Dieu ft. Dej Loaf

3. Lemon ft. Method Man

4. Dough & Damani

5. Juvenile Hell ft. Flee Lord, Havoc, Lloyd Banks

6. Paroles de Shay (Intermède)

7. Lignes de front

8. Anza ft. Armani Caesar

9. Tout vu sauf Jésus ft. Freddie Gibbs

10. Paroles de Shay (Interlude 2)

11. Spurs 3 pieds Benny The Butcher et Westside Gunn

12. Forever Droppin Tears avec El Camino

13. Jésus Khrysis

14. Rien de moins

15. Huîtres crues

16. La camionnette d’Ameenah

17. Crack In The Nineties ft. Jae Skeese & 7xvethegenius

18. Serena contre Vénus

19. Stefon Diggs avec Jae Skeese