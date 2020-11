Conway, 2 Chainz et le tueur Mike se joignent au « Play Around » de Statik Selektah

La vaste liste de contacts de Statik Selektah a été mise à profit pour son nouvel album L’acte d’équilibrage, une dose empilée de hip-hop crasseux alimenté par Nas, Havoc, Jadakiss, Black Thought, Dave East, Joey Bada €€, Method Man, Styles P, Conway the Machine, Killer Mike, Benny The Butcher, 2 Chainz et bien d’autres . Et bien qu’il y ait beaucoup de collaborations impressionnantes trouvées partout, il est difficile d’ignorer l’attrait de «Play Around», une collaboration entre Conway The Machine, 2 Chainz, Killer Mike et Allan Kingdom.

Pour l’occasion, Statik glisse avec un instrumental bien crasseux, mais qui plonge ses orteils dans des paysages sonores futuristes. Conway The Machine plonge directement avec des barres dures, peignant des images tout en rappelant au jeu ses réalisations. «J’ai été touché à la gorge, le visage s’est tordu mais je suis toujours malade du courant», rappe-t-il. «Vous n’êtes pas malade comme moi? Non, vous n’en avez pas assez de moi, je sais. 2 Chainz correspond à l’énergie de Machine, même si elle n’est pas aussi violente par nature. «Maintenant, quatre ni * gas ont essayé de chanter sur moi, quatuor, PPP est venu et a obtenu une Corvette», rappe-t-il.

Killer Mike, qui claque la porte avec un flux de mitrailleuse à tir rapide. «Ce crack rap, ce trap rap, ce eenie-meenie-miney-mo», crache-t-il, provoquant une frénésie dans ses premières mesures. « Putain de merde, .44 à la porte de ta grand-mère. » Bien que beaucoup en soient venus à admirer ses prouesses oratoires, sans parler de sa volonté de défendre le bien de l’humanité, ne vous méprenez pas – Mike est toujours un tueur. Regardez « Play Around » maintenant et montrez un peu d’amour à Statik pour avoir arrangé ce banger lyrique.

LYRIQUES CITÉES

Regardez mon équipe et regardez votre équipe

Mec, on veut vraiment dire cette merde

Nous sommes entrés avec les bâtons

On peut viser et flaminer cette merde

Regarde ta femme devenir toute anxieuse, parler de merde

Toujours sur mon script dope boy, regarde-la, dis-lui: « Tais-toi, salope »