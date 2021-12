Convertir HEIC en JPG sur iPhone : voici comment

L’iPhone enregistre désormais automatiquement les photos au format de fichier HEIC. Nous vous expliquerons comment convertir les fichiers HEIC en JPG pour une meilleure édition.

Depuis iOS 11, les photos prises sur l’iPhone ne sont plus enregistrées au format de fichier JPG conventionnel, mais au format plus moderne HEIC (High Efficiency Image Codec). Ceci est plus efficace et, grâce à une bonne compression, peut enregistrer la même quantité d’informations d’image que JPG dans des fichiers plus petits.

Un inconvénient de HEIC, cependant, est que ce format n’est pas encore très répandu et que certains appareils ou programmes ont encore des problèmes de compatibilité avec les photos enregistrées au format de fichier. Dans de nombreux cas, une conversion en JPG est donc nécessaire.

Qu’est-ce que le HEIC ? L’abréviation HEIC signifie « High Efficiency Image Codec » et décrit un format de fichier pour un stockage efficace des images haute résolution. Le terme HEIF (High Efficiency Image File Format) est souvent utilisé comme synonyme. Il a été développé par le MPEG (Moving Pictures Expert Group) pour une utilisation dans l’ensemble de l’industrie. De nombreux appareils et systèmes d’exploitation courants tels que iOS, macOS, Windows et Android ainsi que de nombreuses applications prennent désormais en charge le format.

Convertir automatiquement les images HEIC en JPG

Dans iOS, Apple propose un paramètre qui convertit automatiquement les images au format de fichier JPG lorsqu’elles sont transférées de l’iPhone vers un PC ou un Mac.

Ouvrez les « Paramètres » dans iOS et accédez à l’élément de menu « Photos ». Faites défiler jusqu’à la rubrique « Transfert vers Mac ou PC » et sélectionnez l’élément « Automatique ».





Toujours enregistrer les photos de l’iPhone au format JPG

Alternativement, il existe toujours la possibilité d’enregistrer les images sur l’iPhone au format JPG par défaut. Cependant, les fichiers seront alors un peu plus volumineux que les fichiers HEIC.

Ouvrez les « Paramètres » et accédez au sous-élément « Appareil photo ». Sélectionnez ensuite « Formats » et basculez l’enregistrement de la caméra en mode « Compatibilité maximale ».





N’oubliez pas que le changement aura également un impact sur vos enregistrements vidéo. En mode « Compatibilité maximale », ils ne sont plus enregistrés au format HEVC (High Efficiency Video Codec), mais au format plus courant H264. Cependant, cela augmente également la taille du fichier.

