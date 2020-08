Convention républicaine: Sénateur: Biden “versera notre sang”

“Le président américain Trump ramènera nos héros à la maison”, a déclaré le sénateur Paul lors de la convention du parti républicain – et s’attaque au challenger démocrate à la présidence, Biden. Paul dépeint l’ex-vice-président comme un belliciste.

Les républicains ont décrit le challenger démocrate de Donald Trump, Joe Biden, comme un belliciste lors de la conférence de leur parti. Biden avait «constamment appelé à plus de guerres», a déclaré le sénateur Rand Paul lors de sa comparution. Biden a voté pour la guerre en Irak et a soutenu “les guerres en Serbie, en Syrie, en Libye”. “J’ai peur que Biden choisisse à nouveau la guerre”, a déclaré Paul. “Biden continuera de gaspiller notre sang et nos richesses. Le président Trump ramènera nos héros à la maison.”

Biden a en fait voté avec une majorité au Sénat américain en 2002 pour que le président républicain de l’époque George W. Bush utilise la force militaire en Irak, mais quelques années plus tard, il a décrit cela comme une erreur.

Paul était également candidat républicain à la présidence américaine il y a quatre ans. Lors d’un débat à l’époque, il a mis en garde contre le fait de confier le contrôle des armes nucléaires à Trump.