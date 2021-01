Contrôlez les fans perplexes par la version gratuite PS Plus pour PS5, PS4

Ce qui aurait dû être un slam-dunk de relations publiques pour l’éditeur de contrôle 505 Games tourne déjà au vinaigre, alors que les fans se demandent pourquoi ils ont été encouragés à acheter l’édition ultime si elle était distribuée jour et jour avec PlayStation Plus le mois prochain.

Vous vous souvenez peut-être d’un grand brouhaha lorsque la mise à niveau de nouvelle génération a été annoncée, car elle n’était promise qu’aux propriétaires de l’édition ultime susmentionnée. Après un contrecoup important, une déclaration a été publiée expliquant que «comme nous ne faisons que du développement supplémentaire sur Control: Ultimate Edition sur les plates-formes de nouvelle génération, nous ne sommes malheureusement pas en mesure d’offrir un chemin de mise à niveau à tous les joueurs Control existants».

Comme vous pouvez l’imaginer, cela s’est déroulé à peu près ainsi qu’un projet scientifique éthiquement ambigu dans une organisation louche et secrète, mais certains fans avaient commencé à accepter la nouvelle. En conséquence, lorsque la version PlayStation 5 du jeu a été poussée en 2021, certains ont décidé de prendre l’édition ultime dans le cadre d’un récent PS Store vente en vue de la sortie de la version PS5 le 2 février.

Cette décision s’est maintenant, bien sûr, retournée contre lui car le titre sera mis à la disposition gratuitement des abonnés PS Plus sur les deux PS5. et PS4 day-and-date avec sa sortie numérique de nouvelle génération. Vraisemblablement, l’éditeur 505 Games pensait que cela arrêterait le flot de mauvaise publicité qu’il a reçu pour ses décisions précédentes – mais cela a fini par rendre ses fans les plus engagés encore plus furieux.

Il est possible que certains puissent recevoir un remboursement du service client de Sony, surtout si vous n’avez pas encore téléchargé Control: Ultimate Edition. Sinon, vous devrez peut-être attribuer cela à la malchance.