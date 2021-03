Contrôleurs de mouvement de nouvelle génération PSVR suivis par casque

Pour autant que nous aimons PlayStation VR Ici à Pousser le carré – et nous sommes vraiment de grands fans – ses défauts sont devenus de plus en plus évidents avec le temps. L’un de ses plus gros problèmes est la façon dont il s’appuie sur la caméra PlayStation pour suivre vos mouvements. C’est évidemment très bien dans des titres comme Beat Saber, où vous opérez principalement face à l’avant – mais tout l’intérêt de la réalité virtuelle est que c’est une expérience à 360 degrés, et pourtant les baguettes PS Move perdraient leur positionnement si vous tourniez le dos. la caméra PS, car votre corps les bloquerait de la vue.

Sony semble sur le point de résoudre ce problème, car il note que ses contrôleurs PSVR de nouvelle génération seront suivis par le nouveau casque lui-même: «Le contrôleur VR est suivi par le nouveau casque VR via un anneau de suivi au bas du contrôleur». Hideaki Nishino a expliqué sur le blog PlayStation.

Bien que nous devions évidemment faire l’expérience du contrôleur nous-mêmes pour mieux comprendre son fonctionnement, cela devrait éliminer de nombreux problèmes liés à l’expérience PSVR existante, ce qui se traduira par un meilleur suivi, quelle que soit la direction à laquelle vous faites face. Associez cela à un retour haptique, à des déclencheurs adaptatifs et à la détection des doigts, et vous avez la recette de vraies expériences immersives ici. Nous avons hâte de travailler avec le casque (et ses nouveaux contrôleurs) dans un avenir pas trop lointain, espérons-le.