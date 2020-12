Contrôleur PS5: les rapports de déclencheurs adaptatifs cassés sont en train de monter

Selon certains joueurs, les déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense ne fonctionnent plus correctement. La PS5 est sur le marché depuis un peu moins d’un mois – et la sensibilité du déclencheur R2 en particulier aurait considérablement diminué en peu de temps.

D’abord la gâchette R2 s’est cassée, puis elle est devenue de plus en plus détendue et plus tard n’a pas réagi du tout. Gamerant écrit sur un joueur qui a remarqué cela en jouant à « Spider-Man: Miles Morales. D’autres joueurs ont pu confirmer des problèmes similaires. Selon leurs rapports, la sensibilité du déclencheur R2 diminue considérablement avec le temps. Comme l’écrit Gamerant, ils augmentent. » Il existe actuellement également des conseils sur Internet sur la façon dont les propriétaires de PS5 peuvent résoudre le problème des déclencheurs adaptatifs avec des remèdes maison, ce qui suggère qu’un grand nombre de joueurs PS5 sont affectés par le défaut matériel.

Les déclencheurs cassés ramènent des souvenirs de la dérive Joy-Con du Switch

On ne sait pas encore à quel point le problème avec les déclencheurs DualSense cassés est répandu, mais il devrait susciter de mauvais souvenirs d’un autre défaut matériel chez de nombreux joueurs: depuis la sortie de la Nintendo Switch en 2017, les propriétaires de Switch sont devenus le redouté Joy -Con-dérive affligé. Dans le cas de ce défaut, le contrôleur enregistre des entrées de mouvement aléatoires du stick analogique, même s’il n’est pas du tout actionné.

Cela signifie que les personnages des jeux tournent parfois de manière incontrôlable, ce qui ralentit clairement le plaisir du jeu. En fait, le problème avec la dérive Joy-Cons était si répandu que les propriétaires de Switch ont intenté un recours collectif contre Nintendo. Nintendo a ensuite offert aux utilisateurs concernés une réparation gratuite, même si la garantie du contrôleur était expirée.

Espérons que Sony sera également accommodant pour réparer la gâchette adaptative cassée, de préférence sans procès préalable. Et que les contrôleurs nouvellement produits sont épargnés par le problème.