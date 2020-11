Contrôleur PS5: il s’agit de la durée de vie de la batterie DualSense

Les premières impressions officielles du PS5 publié et avec elle quelques Résultats de testqui nous donnent une idée de ce à quoi nous attendre avec la nouvelle console. Incluant le Puissance de la batterie du nouveau Contrôleur DualSense.

DualSense: il s’agit de la durée de vie de la batterie du contrôleur PS5

Sony a annoncé à l’avance qu’il voulait faire beaucoup mieux avec le DualSense. Cela n’inclut pas seulement une expérience de jeu plus immersive retour haptique et déclencheurs adaptatifs, mais aussi des performances de batterie améliorées, notamment grâce à une Batterie de 1560 mAh devrait être rendu possible.

Combien de temps cela dure-t-il DualSense–Batterie vraiment? Les déclarations des testeurs fluctuent jusqu’à présent entre 12 et 14 heures. Cependant, il est toujours souligné que le temps dépend des jeux et des applications utilisés qui ont été utilisés pendant l’exécution.

Qu’est-ce que ça veut dire? Si vous jouez à un jeu dans lequel les nouvelles fonctionnalités du contrôleur PS5 sont pleinement utilisées, vous devrez peut-être connecter le DualSense au cordon d’alimentation longtemps plus tôt. À pleine charge, les testeurs parlent de triste 3 à environ 5 heures Vie de la batterie.

Cela dépend donc beaucoup du type d’utilisation. Surtout Salle de jeux Astros, qui est censé introduire l’innovation de la manette PlayStation 5, se distingue par une durée de fonctionnement supposée seulement 2 heures émergé.

Comparaison de la batterie: DualSense vs. DualShock

Par rapport au DualShock de la PS4, il y a encore une amélioration. Parce qu’il ne l’a souvent que maximum 8–10 heures apporté – et cela sans les nouvelles fonctions gourmandes en énergie.

Le DualSense est donc une amélioration moyenne d’environ 4 heures révèle. le 1,5 fois plus grand La capacité de la batterie permet en fait les 50% déjà supposés durée de vie accrue.

La taille des batteries des deux contrôleurs PlayStation est différente, tout comme les performances. DualSense ci-dessus – DualShock 4 ci-dessous © TronicsFix (Youtube)

Avec la sortie de la PlayStation 5 le 19 novembre 2020, le nombre de testeurs sera à nouveau augmenté et donc probablement plus clairement combien d’endurance le DualSense prouve réellement dans la pratique.

