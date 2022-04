Contrôler le mobile d’un simple coup d’œil est déjà une réalité

in

Un groupe de scientifiques et de chercheurs ont développé l’application qui vous permet de contrôler votre mobile avec vos yeux.

Peu à peu, l’industrie du téléphone se concentre de plus en plus sur créer des smartphones accessibles et facile à utiliser pour tous les types de personnes, quel que soit leur handicap physique. Cependant, il existe encore certaines limites que les grandes marques ne parviennent toujours pas à résoudre.

Heureusement, les travaux de certains groupes de recherche et scientifiques réduisent de plus en plus les limitations présentes dans les mobiles actuels. A cette occasion, plusieurs chercheurs du Future Interfaces Group de l’Université Carnegie Mellon ont pu développer une application permettant de contrôler un mobile avec les yeux.

Vos yeux prennent le contrôle de votre mobile grâce à EyeMU

EyeMU est le nom du projet. Les chercheurs ont créé l’application dans le but de permettre aux utilisateurs de contrôler leurs smartphones avec des mouvements oculaires et les mouvements des mains.

Dans son édition actuelle, EyeMU permet déjà ouvrir des notifications, revenir aux applications récemment ouvertes ou ouvrir des images enregistrées dans la galerie. En plus des mouvements oculaires, EyeMU détecte également gestes de la main avec lequel le mobile est tenu à tout moment, de sorte qu’il est capable d’interpréter mouvements vers la droite, la gauche, l’avant ou l’arrière.

Selon Chris Harrison, l’un des membres du groupe de recherche, bien que des entreprises comme Google et Apple ont avancé dans le domaine de la prédiction du regard et des gestes oculaires, la véritable innovation qu’apporte ce projet réside dans l’ajout de la Deuxième couche » le contrôle gestuel, qui ouvre la porte à un bien plus grand nombre d’actions réalisables sans avoir à interagir avec un écran tactile.

Le plus intéressant de tous est peut-être que le système fonctionne avec le matériel existant dans les smartphones actuels, et il n’est pas nécessaire de recourir à du matériel spécialisé. EyeMU est basé sur l’utilisation d’une caméra frontale, du système Face Mesh de Google et d’algorithmes appropriés qui aident à prédire les mouvements des yeux de l’utilisateur.

Pour l’instant, EyeMU est une expérience et il n’est pas possible de télécharger l’application. Cependant, les chercheurs sont optimistes et prévoient de publier prochainement une version préliminaire d’EyeMU.

