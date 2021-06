Contrôle du jeu spin-off multijoueur annoncé, une suite à plus gros budget également prévue

Le développeur Remedy et l’éditeur 505 Games ont annoncé aujourd’hui leur intention de créer un titre multijoueur dans l’univers de Control. Sous le nom de code Condor, ce sera une expérience PvE autour de quatre joueurs. Certes, les détails sont rares – bien que la firme finlandaise ait partagé une œuvre d’art conceptuelle décrivant ce à quoi elle s’attend à ce que la sortie ressemble:

« Nous comprenons qu’il va y avoir du scepticisme à propos du multijoueur », a déclaré le directeur de la série Mikael Kasurinen. « Mais je crois que nous pouvons créer des expériences partagées sans compromettre l’ADN unique de qui nous sommes ou les histoires que nous voulons raconter. Oui, nous devons repenser nos angles, nos techniques, notre état d’esprit, mais nous le voyons comme un défi passionnant : à quoi ressemblerait un jeu multijoueur Remedy ? Une question fascinante.

Bien sûr, il y a beaucoup plus dans le pipeline pour la franchise Control. « Nous en avons plus », a taquiné Kasurinen, avant de confirmer que son équipe est dans les étapes préliminaires de l’expansion de « la franchise Control avec un jeu Control à plus gros budget ». Le développeur ne serait pas attiré par plus de détails, mais l’a décrit comme « ambitieux » et a déclaré qu’il était « extrêmement excité » pour l’avenir de la franchise.

« Construire des jeux prend des années », a-t-il poursuivi. « Établir les bons partenariats est crucial afin de former la bonne base, à la fois financièrement, créativement et d’un point de vue technologique. Rassurez-vous, nous voulons nous appuyer sur les fondements mêmes de Control et sur le succès qu’il a connu, grâce à vous.

Beaucoup de grandes nouvelles dans l’industrie finlandaise des jeux aujourd’hui ! Plus tôt, vous avez peut-être entendu dire qu’un certain studio d’Helsinki avait été ajouté à la liste des PlayStation Studios.