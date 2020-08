Contrôle de voitures d’occasion: Renault Kadjar – démarreur tardif pour les débutants?

Le Renault Kadjar fait partie du segment populaire des SUV compacts depuis 2015. En double du Nissan Qashqai, le Français ne brille pas de toutes les vertus du japonais. Si vous la présélectionnez toujours lors de l’achat d’une voiture d’occasion, vous devriez considérer quelques points.

Le Renault Kadjar, arrivé sur le marché à l’été 2015, est un démarreur tardif. En fait, surprenant, le modèle sœur du Nissan Qashqai se vend comme du pain en tranches. Pourquoi Renault a dû attendre si longtemps pour une ramification du modèle à succès reste un secret des stratèges.

Sa propre robe en étain distingue le Renault Kadjar du donneur d’organes Nissan Qashqai. (Photo: Renault)

Bien que Kadjar et Qashqai soient techniquement étroitement liés, cette fraternité ne se voit pas à première vue. Le bureau d’études français a adapté le SUV compact d’un capot en tôle séparé. Le Français de 4,45 mètres de long – sept centimètres plus long et quatre centimètres plus large que son homologue japonais – roule avec le visage typique de Renault, y compris le losange distinctif. Les phares étroits, le capot haut et les ailes larges font que le Kadjar se démarque parmi les nombreux SUV compacts.

L’espace est décent, mais les sièges ne sont que partiellement adaptés à une utilisation longue distance. Le coffre avec son plancher de chargement flexible offre un volume de rangement de 472 à 1478 litres. Le plancher de chargement en deux parties peut également être placé verticalement comme séparateur de coffre, empêchant ainsi les bagages de glisser. L’impression générale de l’intérieur dépend des gammes d’équipement sélectionnées. Les plus hauts et les plus chers sont assez dignes. Ici, par exemple, les lunettes en chrome mat créent une apparence élégante.

En 2019, le kadjar a été rafraîchi

En 2019, le Renault Kadjar a fait peau neuve. (Photo: Renault)

Début 2019, le Kadjar a fait peau neuve. La calandre a été un peu plus large depuis lors et est décorée de chrome dans l’équipement supérieur. Une antenne requin sur le toit assure une meilleure réception radio et GPS. Les changements à l’intérieur comprennent l’éclairage ambiant, les commandes de climatisation révisées et un écran tactile d’infodivertissement de 7 pouces qui affleure la console centrale. Il y a également deux ports USB à l’arrière. Cependant, la qualité de fabrication laisse souvent à désirer: les sièges peuvent craquer et l’intérieur cliquetis de nombreux coins.

Lors du lancement sur le marché, la gamme de moteurs comprenait un moteur à essence et deux moteurs diesel. Le moteur quatre cylindres turbo essence de 1,2 litre développe 130 ch. Une boîte manuelle à six rapports fournit une transmission de puissance de série, une boîte de vitesses à double embrayage (DSG) à sept rapports est une alternative. Le diesel de 1,6 litre, qui peut également être livré avec une transmission intégrale sur demande, développe également 130 ch. Le diesel de 1,5 litre de 110 ch n’est disponible qu’en traction avant. Au lieu de l’interrupteur manuel, un DSG à six vitesses fait le travail de commutation. Un moteur turbo essence de 162 ch était le meilleur moteur entre la fin de 2016 et la mi-2018.

La façon dont cela se passe à l’intérieur d’un Renault Kadjar dépend fortement de la gamme d’équipement. (Photo: Renault)

Avec le lifting, les deux moteurs turbo à essence ont volé hors du programme. Un quatre cylindres de 1,3 litre suralimenté et filtré à particules en deux niveaux de puissance (140 ch et 160 ch) répond désormais à la norme d’émissions Euro 6d-temp. Les deux Otto sont couplés de série à une transmission manuelle à six vitesses, avec une transmission à double embrayage à sept rapports disponible en option. Côté diesel, un 1,5 litre de 115 ch est la variante de base depuis l’été 2018. Il transfère la puissance aux roues avant au moyen d’une boîte manuelle ou DSG à sept rapports. Le moteur supérieur est un 1,7 litre manuel de 150 ch, également disponible avec une transmission intégrale. Pour les modèles Kadjar à traction avant, il existe une commande d’adhérence qui régule le couple d’entraînement sur les roues avant via des interventions de freinage. Selon le constructeur, les moteurs sont de consommation modérée: les moteurs essence consomment entre 5,5 et 6,1 litres, le diesel entre 3,8 et 5,2 litres, selon la fiche technique.

La base est mal équipée

Le moteur à essence de base était disponible à partir d’environ 20 000 euros. Bien entendu, ces véhicules sont mal équipés. Si vous recherchez un peu de confort, vous devriez opter pour les gammes d’équipement supérieures. La version haut de gamme “Bose Edition” comprend un système de navigation d’infodivertissement, des phares à LED, des 19 pouces en aluminium et un système de climatisation à deux zones de série. Lors du crash test NCAP, le Kadjar a obtenu une note de cinq étoiles en 2015. La gamme des assistants a changé au fil des ans; Au début, il n’y avait que quelques assistants de l’usine, mais les modèles plus récents sont équipés de série d’un avertisseur de feux de route et de sortie de voie. Pour un supplément, cependant, il existe d’autres options telles que la surveillance des angles morts ou l’assistance au freinage d’urgence.

Le Renault Kadjar offre entre 472 et 1478 litres d’espace de rangement. (Photo: Renault)

Le Kadjar a bien survécu aux premières inspections du TÜV. Le nombre de copies sans défaut est supérieur à la moyenne. Cependant, il y a deux points faibles: les disques de frein rouillés et l’éclairage défectueux. Le SUV montre également des faiblesses dans le test d’émissions. Les parties intéressées doivent également s’assurer que les différents rappels ont été effectués par l’ancien propriétaire. Il s’agit notamment de points de soudure manquants sur les longerons arrière ou de calculateurs d’airbag mal programmés.

Conclusion: Quiconque apprécie la position assise légèrement plus élevée d’un SUV compact et aime un peu d’espace autour de lui peut figurer sur la liste restreinte de Renault Kadjar. Pour les modèles plus anciens, il faut investir environ 10 000 euros, les véhicules de trois ans sont disponibles à partir d’environ 15 000 euros.