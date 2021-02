Contrôle au sol à un procès majeur? Dubaï lance une «  cour spatiale  » pour régler les différends commerciaux célestes

Les EAU ont revendiqué le marché émergent des poursuites spatiales, dévoilant un tribunal mondial de l’espace pour devancer ce qu’ils espèrent être une série de nouveaux litiges alors que l’activité commerciale dans le royaume céleste se développe.

Alors que les avocats eux-mêmes ne flotteront pas en apesanteur, le nouveau tribunal, lancé sous les auspices du Dubai International Financial Centre, réglera les litiges commerciaux et les violations des traités bilatéraux et multilatéraux liés à l’espace. Le DIFC, un centre d’arbitrage indépendant, s’inspire de la common law britannique et sert déjà de lieu aux sociétés internationales pour régler leurs différends.

Le besoin perçu d’une cour spatiale du secteur privé s’est développé de concert avec la commercialisation de l’espace planétaire supplémentaire. Alors que les gouvernements et leurs agences spatiales sont déjà soumis à des traités, des résolutions et des conventions internationales sur ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire en dehors de l’atmosphère terrestre, des entités commerciales – comme Amazon et SpaceX – revendiquent leur propre part du gâteau céleste.

« The Courts of Space est une initiative mondiale qui fonctionnera en parallèle, aidant à construire un nouveau réseau de soutien judiciaire pour répondre aux exigences commerciales strictes de l’exploration spatiale internationale au 21e siècle.», A déclaré lundi le juge en chef du DIFC Zaki Azmi. Les Émirats arabes unis sont devenus le premier pays du Moyen-Orient à publier une loi spatiale l’année dernière, jetant les bases de futures activités spatiales commerciales

Dubaï a travaillé sans relâche pour faire sa marque dans l’espace, envoyant son premier astronaute dans l’espace en 2019 et en poursuivant avec une sonde nommée « Hope » l’année dernière. Si son voyage est réussi, la sonde sera la première sonde arabe à explorer Mars, bien qu’elle restera en orbite pour surveiller l’atmosphère de la planète rouge plutôt que d’essayer d’atterrir.

«Hope» devrait arriver en orbite martienne ce mois-ci et passera un an à observer le changement climatique, les conditions atmosphériques et d’autres phénomènes aériens pendant une année martienne (environ deux ans sur Terre).

Les EAU étaient l’un des huit pays à signer les accords Artemis, un pacte rédigé par l’administration Trump en mai pour fixer des «limites raisonnables» pour «exploration civile et utilisation de la Lune, de Mars, des comètes et des astéroïdes à des fins pacifiques. » Cependant, la plupart des pays qui ont signé le pacte ne sont même jamais allés sur la Lune, tandis que la Russie et la Chine – qui l’ont fait – ont été visiblement laissées de côté.

Malgré l’engagement de se concentrer sur la coopération pacifique, l’administrateur de l’époque de la NASA, Jim Bridenstine, a décrit le traité comme «normes de comportement sur lesquelles chaque nation peut accepter», Trump lui-même a précédemment décrit l’espace comme«le nouveau domaine mondial de la guerre.»L’ancien président a vanté la naissante Force spatiale comme l’une de ses réalisations phares lors de son dernier discours avant de quitter la Maison Blanche le mois dernier.

