Control Z, série Netflix, saison 3 : de quoi s’agit-il et quels acteurs rejoignent

La troisième saison de »Contrôle Z » vient d’arriver sur la plateforme Netflix. La série dramatique étudiante mexicaine créée par Carlos Quintanilla Sakarest en vedette Anne Valéria Becerril, michael rond, yankele stevan, Macarena García entre autres, et a acquis une grande popularité depuis sa première en 2020. Ces nouveaux épisodes seront les derniers de la série, mettant fin à l’histoire des étudiants du Collège national.

De quoi parle la troisième saison de Control Z ?

Après la mort accidentelle de Susana à la fin de la saison 2, le groupe de jeunes protagonistes conclut un pacte pour garder l’accident secret et ne plus jamais en parler. Cependant, quinze mois plus tard, alors que tout semble bien se passer et qu’ils sont sur le point d’obtenir leur diplôme, le compte @todostussecretos est réactivé et menace de dire la vérité à tout le monde, menaçant de leur enlever leur avenir radieux.

Cette nouvelle saison est composée de huit épisodes, d’une durée approximative comprise entre 30 et 40 minutes chacun. Les saisons 1 et 2 comportaient également le même nombre d’épisodes. Le dernier chapitre de cette nouvelle saison est le plus long de toute la série, et bien que Netflix ait assuré que ce serait la fin, de nombreux fans soulignent qu’il est très probable qu’il soit renouvelé.

Signification du titre Control Z

La série a été caractérisée par l’utilisation des réseaux sociaux, générant une conversation sur la façon dont cela affecte l’exposition permanente à un média social. Le titre »Control Z » fait référence à la commande Ctrl + Z sur les ordinateurs, qui est utilisée pour annuler ce qui a été fait dans un document. Le titre porte ce nom car les étudiants protagonistes sont confrontés à de plus en plus de problèmes au sein du Collège national, incapables de « défaire » ce qu’ils ont déjà fait.

»Control Z » est fabriqué par le studio Citron Studioset c’est la première série jeunesse mexicaine de Netflix, ceci après que d’autres programmes tels que « Elite » d’Espagne et « Sex Education » du Royaume-Uni, ont été placés comme de grands succès au sein de la plate-forme, se classant dans le top 10 Netflix au cours de ses premiers jours de libération.

Nouveaux membres de la distribution Control Z

En plus des personnages déjà connus des saisons précédentes, ces nouveaux épisodes comprendront Raúl de León, Natalia Alexander, Sofía Herrera, Javier Williams, María Alexander, Gerardo Granda, Pablo García et Luis Navarro.

Les trois saisons complètes de »Control Z » sont disponibles en exclusivité sur Netflix, soit un total de 24 épisodes avec cette troisième saison.