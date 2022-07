Control Z saison 3 : quels nouveaux personnages sont ajoutés et lesquels reviennent

in

La série avec Ana Valeria Becerril et Michael Ronda est sur le point de présenter un nouvel épisode. Apprenez tout sur le casting qui réussit sur Netflix.

©NetflixControl Z revient sur la plateforme de streaming avec sa troisième saison.

L’une des séries les plus attendues par les plus jeunes abonnés est sur le point de revenir sur Netflix. Il s’agit de Contrôle Z, la fiction mexicaine qui compte déjà deux saisons réussies dans le catalogue de la plateforme et qui tentera de reproduire le succès avec un nouvel opus. est-ce que ce sera 6 juillet lorsque de nouveaux épisodes arrivent sur le service d’abonnement. Si vous voulez vous préparer au mieux, passez en revue ici tout ce qui concerne le Distribution.

Initialement créée en 2020, la série commence quand un pirate expose tous les secrets des membres d’une école, obtenant une jeune femme distante et observatrice nommée Sofia partir à la découverte de son identité. Ce troisième épisode se déroule dans un nouveau semestre au Colegio Nacional et, bien qu’il semble que tout le monde ait oublié Louisencore une fois quelqu’un prend le contrôle de vos réseaux sociaux pour commencer à menacer ceux qui ont transformé votre vie en enfer.

« Ce sera à nouveau Sofía qui devra découvrir l’identité du responsable tout en augmentant la gravité des actes de vengeance, changeant à jamais la vie des protagonistes », indique le synopsis officiel de Netflix à propos de ce groupe d’amis qui tenteront d’avancer dans leur dernière année scolaire. Mais… Qui sont exactement les acteurs qui réalisent cette histoire ? Nous passons ici en revue l’ensemble du casting de Contrôle Z!

+ Le casting de Control Z sur Netflix

Ce 6 juillet arrive sur Netflix la troisième saison de Contrôle Z. En ce sens, il comptera sur la présence de Ana Valeria Becerril et Michael Ronda, qui reviennent pour jouer respectivement Sofía Herrera et Javier Williams. De même, yankele stevan reviendra pour donner vie à Raúl León, tandis que Ana Sofia Gatica s’unira à nouveau dans la peau de Claudia. De son côté, on spécule sur le retour de louis curiel comme Luis Navarro à travers des flashbacks.

Ce n’est pas tout! Parce que le casting principal de la saison 3 de Contrôle Z aura un nouvel ajout. Il s’agit de Diana Carreiroqui s’est fait remarquer dans des séries comme Ciseaux Chapelet Oui Narcos : Mexique, mais maintenant il jouera Dani. En dialogue avec GQ, il a avancé : « Dani n’est pas étudiante, elle fait plutôt partie de la secte Los Enmascarados. Dans les autres saisons, nous avons vu un homme masqué, mais c’est une secte et elle doit respecter certains objectifs et règles au sein du groupe. Elle n’est pas une méchante, elle est là parce qu’ils l’ont convaincue que c’était quelque chose d’incroyable ».

