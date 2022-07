Control Z, saison 3 : première fois sur Netflix

Netflix

La troisième et dernière saison de Control Z, l’une des séries les plus commentées de ces dernières années, arrive sur Netflix. Ensuite, nous vous dirons son calendrier de première en Amérique latine et en Espagne.

©NetflixControl Z, saison 3 : première fois sur Netflix.

Contrôle Zune série mexicaine créée par Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi et Miguel García Moreno, présentera cette semaine sa troisième et dernière saison sur le service de streaming Netflix. Ce sera la clôture de l’histoire qui a commencé en mai 2020 sur un pirate informatique qui commence à exposer les secrets des élèves devant toute l’école et ils essaient de retrouver son identité. A partir de quelle heure sera-t-il disponible ?

Ce troisième volet commencera immédiatement après la mort accidentelle de Susana, où le groupe conclura un pacte pour garder leur participation secrète et ils n’en reparleront plus. Quelque temps plus tard, les membres sont sur le point d’obtenir leur diplôme et de réaliser leurs rêves, jusqu’à ce que le compte @todostussecretos soit réactivé et menace de leur enlever ce qui leur est le plus cher : leur avenir radieux. Encore une fois, c’est à Sofia de découvrir qui se cache derrière cette nouvelle menace avant qu’il ne soit trop tard.

Il y a un peu moins d’un mois arrivait la première grande avant-première des nouveaux épisodes, dans le cadre de la Semaine Geek 2022, où ils ont également rapporté des nouvelles d’autres titres. On s’attend à ce que ce dernier épisode soit très bien accueilli par le public, car dans le passé, ils se sont avérés être un programme populaire au sein de la plateforme, ce qui leur a valu deux renouvellements.

Pour la fin, ils reviendront à leurs personnages respectifs : Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Samantha Acuña, Macarena García Romero, Fiona Palomo, Andres Baida, Patricio Gallardo, Iván Aragón, Xabiani Ponce de León, Patricia Maqueo et Rodrigo Cachero, entre autres. Quant à Sion Morenoqui a pris sa retraite dans la première partie pour des raisons personnelles, il n’y a pas de nouvelles si nous la reverrons en tant qu’Isabela.

+ Quand la saison 3 de Control Z est-elle diffusée ?

Après un temps sans nouvelles, fin avril de cette année ce que tous les fans de la série attendaient est arrivé. saison 3 de Contrôle Zpromu comme le dernier, arrivera sur la plateforme Netflix ce mercredi 6 juillet. Au cas où vous voudriez voir ses épisodes avant tout le monde, nous vous dirons ici son horaire exact. Passez-les en revue !

+ Première de Control Z, saison 3 sur Netflix

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

