Control Z saison 3 : Netflix dévoile le premier trailer de la série

Netflix

La troisième saison de Contrôle Z Il arrive dans à peine un mois et Netflix vient de publier la première bande-annonce. Voir!

©NetflixLes protagonistes de Control Z

Après un an d’attente, la troisième saison de Contrôle Z est sur le point de frapper Netflix. La série, avec Ana Valeria Becerril, reviendra sur la plateforme le 6 juillet avec plus d’épisodes pleins de drame, de mystère, d’action et de nombreuses leçons pour ces adolescents qui jouent avec la limite entre le cybermonde et le monde réel. De même, les problèmes sociaux tels que l’intimidation, la discrimination, l’homophobie et l’anxiété continueront de faire partie de la fiction.

Contrôle Z Il a été créé, pour la première fois sur Netflix, en mai 2020, devenant l’une des bandes mexicaines les plus réussies. Pour cette raison, le 4 août de l’année dernière, le géant du streaming l’a renouvelée pour une deuxième saison qui a laissé les téléspectateurs en redemander. En effet, la fin de l’édition précédente était surprenante puisque la victime des étudiants était le directeur de l’Institut qui est tombé de la terrasse de celui-ci.

je veux dire maintenant la troisième saison de Contrôle Z Il reviendra non seulement avec cette intrigue ouverte, mais aussi avec ce que sera l’avenir des étudiants à partir de maintenant, en particulier ceux qui sont coupables de cet acte terrible. Bien sûr, pour en savoir un peu plus sur ce qui va arriver, il faut attendre la première de la série, pour laquelle il reste encore un mois. Mais, afin de calmer l’angoisse de ses fans, Netflix vient de diffuser le premier trailer des prochains épisodes. Voir!

C’était lors de la célébration de votre semaine Geek 2022 que le géant du streaming a décidé de sortir le premier clip, qui fait suite aux premières images diffusées il y a quelques jours. Et, sans aucun doute, dans le premier aperçu officiel, ils ont clairement indiqué que la prochaine édition de cette bande mexicaine reviendrait avec une approche beaucoup plus dramatique et pleine de suspense.

Cependant, l’un des détails les plus importants que la production a pour sa troisième partie est qu’en plus du retour de la distribution originale, il y aura de nouveaux membres dans le drame. Bien sûr, pour le moment, on n’en sait pas beaucoup plus sur la série ou sur le rôle que les nouveaux personnages auront. Mais, s’il y a une chose qui est certaine, c’est que la bande s’apprête à surprendre à nouveau ses fans.

