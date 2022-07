Control Z saison 3 : les clés pour comprendre les nouveaux épisodes de la série Netflix

Netflix

La troisième saison de Contrôle Z est sur le point d’arriver sur Netflix, mais avant sa première, nous vous présentons les clés pour comprendre les nouveaux épisodes. Voir!

©NetflixAna Valeria Becerril dans Control Z

Après une longue attente pour les fans, la troisième saison de Contrôle Z est sur le point d’atteindre Netflix. Originaire du Mexique, la série a connu sa première sortie en 2020 et est rapidement devenue un hit. En fait, la fureur qu’elle a provoquée avec sa première édition a été telle que le géant du streaming n’a pas hésité à la renouveler. Et, bien sûr, le 4 août 2021, son deuxième volet a généré la même sensation, notamment en raison du suspense et de l’adrénaline dans son intrigue.

C’est pourquoi la poursuite de Contrôle Z C’était quelque chose à prévoir et, maintenant, ce n’est qu’à quelques heures de la première sur Netflix. À cette occasion, les élèves de l’École nationale du Mexique doivent assumer la responsabilité de leurs actes à la fin de la saison 2. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il était également évident qu’un nouveau pirate entrerait dans leur vie pour leur apporter Faites face à différentes crises entre eux et évaluez si l’amitié passe avant tout.

Cependant, avant la première de la troisième saison de Contrôle Zdepuis spoilers On vous présente les clés pour comprendre les nouveaux épisodes. De nouveaux personnages arrivent, de nouvelles inconnues et un nouveau défi pour Sofia (Ana Valeria Becerril): découvrez qui est derrière cette menace avant qu’il ne soit trop tard.

+ Les clés pour comprendre les nouveaux épisodes de Control Z sur Netflix :

1. L’identité du vengeur a été découverte :

Après la mort de Luis dans la première saison, dans la seconde on retrouve les étudiants effrayés après l’apparition d’un vengeur. Cette personne a juré, à travers les réseaux, de se venger de tous ceux qui ont fait souffrir Luis puis a détourné les yeux. Et, malgré le fait que l’intrigue ait été maintenue jusqu’au bout, on a fini par savoir que, derrière tous les événements dans lesquels le vengeur a joué, se trouvait Alexandrel’un des grands amis de l’étudiant décédé et qui se sentait le plus coupable.

2. Susana tombe à travers le toit :

Les étudiants du Colegio Nacional se disputent longuement sur le toit de l’immeuble quand ils pensent qu’il n’y a personne. Cependant, au milieu de leur affrontement, ils voient arriver Susana, la nouvelle directrice de l’école et qui leur demande de se calmer. Mais, au milieu des poussées, c’est elle qui tombe dans le vide et, comme si cela ne suffisait pas, les élèves quittent le corps sans savoir si elle est morte ou s’ils peuvent la sauver.

3. Les fronts ouverts de Sofia :

Dans la deuxième saison, le personnage de Ana Valéria Becerril C’est lui qui a le plus souffert. Pour la jeune femme, qui a été cataloguée comme l’héroïne du Collège national pour avoir découvert les nouveaux hackers, plusieurs fronts ont été ouverts qui sont restés inachevés. Le premier d’entre eux au niveau familial, puisque son père a fini emprisonné et, désormais, il doit se battre pour le libérer. Ensuite, quant à l’aspect sentimental, puisque dans cette édition on saura s’il se décide enfin à parier à nouveau sur Raúl ou si des étincelles fusent à nouveau avec Javi.

