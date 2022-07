Control Z : qui sont les vrais couples au casting ?

in

NETFLIX

Ana Valeria Becerril et Michael Ronda entretiennent une relation sentimentale avec d’autres acteurs reconnus. Consultez la liste et votez pour votre couple préféré !

©NetflixQui sont les partenaires d’Ana Valeria Becerril et Michael Ronda ?

Une nouvelle saison de Contrôle Z Est disponible en Netflix et les plus jeunes fans n’ont pas tardé à le positionner parmi les tendances. C’est que son histoire intrigante a complètement retenu l’attention des abonnés de la plateforme de streaming. Mais ce n’est pas la seule chose qui attire les utilisateurs, mais aussi son beaucoup. La fiction mexicaine est interprétée par des personnalités telles que Ana Valeria Becerril et Michael Rondaqui volent les yeux du public.

Contrôle Z a créé sa première saison en 2020 et captivé par l’histoire d’un pirate informatique qui expose tous les secrets des membres d’une école, faisant découvrir à une adolescente nommée Sofía son identité. La troisième saison -sorti cette semaine- se déroule dans un nouveau semestre et montre comment une fois de plus quelqu’un prend le contrôle de ses réseaux sociaux pour commencer à menacer ceux qui ont transformé leur vie en enfer. Au milieu, quelques histoires d’amour s’entremêlent. Mais, Qui sont les vrais couples du casting ?

+ Les vrais couples des protagonistes de Control Z

-Ana Valéria Becerril

Le grand protagoniste de Contrôle Z c’est Ana Valéria Becerrilune actrice mexicaine de 25 ans qui donne vie à Sophie Herrera, une jeune femme distante et observatrice. Bien qu’elle garde ses romances privées, elle était auparavant liée à Damián Romero. Quoi qu’il en soit, son partenaire actuel est Léo Delugliol’acteur de Qui a tué Sara ? qui est également reconnu pour son travail sur la plateforme. À certaines occasions, ils ont partagé des photos ensemble sur leurs profils de médias sociaux.

-Michael Ronda

Dans cette troisième saison de Contrôle Z a également renvoyé le caractère de Xavier Williamsqui est interprété par michael rond. L’acteur continue de faire ses débuts : le 13 juillet, il présentera en avant-première la série originale de Disney + intitulée Papas sur demande. Mais au-delà de son grand travail présent, il a aussi de la place pour l’amour. Depuis 2020, il entretient une liaison avec l’actrice et influenceuse Karen Flores. Ils n’ont pas peur de se montrer ensemble et publient constamment des photos du couple sur Instagram.

-Yankele Stevan

Un autre des protagonistes incontestés de Contrôle Z sur Netflix, c’est yankele stevan. L’acteur a conquis l’affection des utilisateurs de la plateforme dans la peau de Raul Léon. Tout comme il a démontré à l’écran son excellente alchimie avec Macarena García – qui personnifie Nathalie Alexandre– l’a aussi fait dans la vraie vie. C’est qu’au-delà du travail dans la série mexicaine, les deux personnages sont tombés amoureux et entretiennent depuis deux ans une idylle plus que formelle qui va bien au-delà de leurs personnages.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂