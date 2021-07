Control Z : Netflix a confirmé la date de sortie de la deuxième saison

La nouvelle est arrivée que tous les fans de Control Z attendaient ! Le service de diffusion en continu Netflix Il a confirmé via ses réseaux sociaux quand sortira la deuxième saison de la série. Le premier volet du programme créé par Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi et Miguel García Moreno a été créé le 22 mai 2020 et a été rapidement renouvelé. A voir quand les nouveaux épisodes arriveront !

Si vous ne l’avez pas vu, la première partie du drame raconte l’histoire d’un pirate informatique qui menace de révéler les secrets les plus sombres des étudiants du prestigieux Collège national de Mexico. Persécutés par le sujet inconnu, Sofia et Javier, nouveau venu dans l’établissement scolaire, tentent de découvrir son identité.

Cette production mexicaine a un bon parcours, puisque au cours de ses 28 premiers jours de lancement sur la plate-forme, il a obtenu un grand nombre. Dans les premières semaines il figurait parmi les dix contenus de streaming les plus regardés dans 64 pays différents et s’est démarqué avec un total de 20,5 millions de reproductions.

« Si vous essayez d’enterrer le passé, vous pourriez finir par vous enterrer »dit la description du premier grand aperçu de la deuxième tranche du programme. On s’attend à ce qu’ils reviennent Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Samantha Acuña, Macarena García, Patricio Gallardo, Andrés Baida, Fiona Palomo, Patricia Maqueo, Rocío Verdejo, Rodrigo Cachero, Xabiani Ponce de León et Iván Aragón.

+ Quand la deuxième saison de Control Z est-elle diffusée ?

Selon la déclaration officielle de Netflix, la deuxième saison de Control Z sera disponible à partir du mercredi 4 août. Bien que le hacker ait déjà été découvert, les jeunes commencent un nouveau semestre à l’École nationale et ils feront face à un inconnu qui demandera justice et vengeance.