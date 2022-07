Control Z : aura-t-il une saison 4 sur Netflix ?

Netflix

La troisième saison de Contrôle Z est maintenant disponible sur Netflix et fait fureur, mais les fans se demandent si la série reviendra avec une suite. Est-il possible que la bande ait une saison 4? On vous dit !

Avec huit nouveaux épisodes, la troisième saison de Contrôle ZIl est arrivé sur Netflix le 6 juillet avec plus d’adrénaline et de suspense pour les téléspectateurs. Après un an d’attente, les supporters ont retrouvé les élèves du Collège National confrontés à de mauvaises décisions. La série, qui capture parfaitement les conséquences de l’intimidation, de la discrimination, de l’agression physique et de l’abus du réseau depuis sa première saison, est maintenant arrivée, avec une intrigue beaucoup plus engageante.

En effet, après la fin tragique de la saison 2, dans laquelle Susana tombe à travers le toità présent Contrôle Z montre les conséquences de cet acte. Autrement dit, cela a sans doute marqué le retour du hacker qui les tourmente depuis trois ans : @todostussecretos_. Bien que cette fois Ce n’est plus Raúl (Yankel Stevan) qui gère le compte, mais désormais ce sera à Sofía (Ana Valeria Becerril) de découvrir qui se cache derrière cette nouvelle menace..

Sans aucun doute, la production de Contrôle Z a trouvé la formule parfaite pour continuer à attirer des utilisateurs du monde entier qui ont fait de la série l’un des favoris. En fait, c’est pour la même raison que de nombreux téléspectateurs et adeptes du strip depuis la première saison se demandent déjà s’il y aura de nouveaux épisodes de cette histoire. Eh bien, la fin de la troisième partie les a laissés en vouloir plus. Alors, ici, on vous dit.

+ Control Z aura-t-il une saison 4 ? :

Au-delà de ça, le désir des fans est de pouvoir profiter d’une suite de Contrôle Zce qui est certain, c’est que Netflix a déjà confirmé que la série ne sera pas renouvelée. C’était il y a des mois, lorsqu’ils annonçaient leur retour, que la plateforme avait précisé qu’en plus de ces huit épisodes, il n’y en aurait plus. Bien que, bien sûr, cela ait une explication raisonnable et attendue.

Comme toujours dans les séries dédiées aux adolescents ou aux jeunes adultes, les étudiants du Colegio Nacional qui jouent Contrôle Z Ils ont traversé toute l’étape du lycée, mais maintenant ils ont atteint la fin. A tel point que, dans le dernier épisode de la saison trois, ils font face à la Remise des diplômes de l’institution et décident de se séparer. Pour cette raison, les réalisateurs de fiction ont opté pour que cette édition soit la dernière.

