« Control Z » aura la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Contrôle Z« Créé sur Netflix uniquement le mercredi 4 août 2021, mais les fans de la série mexicaine créée par Carlos Quintanilla et les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà un troisième versement.

Les huit premiers épisodes de la fiction avec Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García, Patricio Gallardo, Andrés Baida et Fiona Palomo, tournent autour d’un hacker qui révèle les secrets les plus intimes des élèves de la prestigieuse École Nacional, tandis que Sofia, une je-sais-tout asociale avec de grands dons de déduction, essaie de découvrir l’identité du pirate informatique avant qu’il ne publie plus de secrets.

Dans la deuxième saison de « Contrôle Z», Un auteur anonyme lance une attaque contre les élèves de l’École nationale pour venger Luis. Mais cette fois, il n’est pas derrière leurs secrets. Il y aura donc un troisième versement dans Netflix?

« CONTROL Z » AURA-T-IL LA SAISON 3 ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir du drame jeunesse mexicain, mais apparemment dans le dernier chapitre de la deuxième saison, où la vie de plusieurs personnes est en danger lorsque le vengeur porte un coup final désespéré. conséquences dévastatrices, l’histoire de ces jeunes pourrait continuer dans une nouvelle fournée de chapitres.

La fin du deuxième volet a laissé plusieurs questions qui doivent être résolues dans une troisième saison, ce qui sera probablement confirmé dans les prochains mois ou même plus tôt, comme cela s’est produit avec le précédent lot d’épisodes.

Auparavant, Carlos Quintanilla a avoué qu’il a déjà plusieurs idées et qu’il a tellement de personnages que même les scénaristes ont une base de données dans laquelle ils ont déposé leurs plans pour les prochains chapitres. Cela suffira-t-il pour plus de livraisons ? Peut-être que la troisième est la dernière saison de « Contrôle Z« , car Netflix effectue généralement des trilogies.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de la populaire plateforme de streaming, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réponse du public, et bien qu’elle ne partage pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Comment vont-ils se sortir du pétrin dans lequel se sont retrouvés les protagonistes de « Control Z » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « CONTROL Z » SERA-T-ELLE SORTIE ?

Oui Netflix renouveler « Contrôle Z« Pour une troisième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés sur la plateforme de streaming à la mi-2022.