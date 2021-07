« Control Z » 2 sur Netflix : quand sortira la saison 2

La première saison de « Contrôle Z« Captivé de 20 millions d’utilisateurs dans le monde et classé dans le Top 10 de Netflix dans 64 pays, les fans attendent avec impatience la première du deuxième volet de la série mexicaine créée par Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi et Miguel Garcia Moreno.

La confirmation du renouvellement est arrivée le vendredi 29 mai 2020, une semaine après sa première mondiale, et on s’attend à ce que d’autres secrets des étudiants du Collège national soient révélés.

Malgré le fait que les enregistrements du deuxième lot d’épisodes aient été retardés en raison de la pandémie de coronavirus, la fiction avec Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García, Patricio Gallardo, Andrés Baida et Fiona Palomo est prête à être diffusée .

Les protagonistes de « Control Z » devront faire face aux secrets exposés dans le NONA (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « CONTROL Z » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La deuxième saison de « Contrôle Z« Sera publié prochainement Mercredi 4 août au Netflix et comprend un nouveau mystère à résoudre. Combien d’épisodes comptera le nouvel opus de la série mexicaine ?

Jusqu’à présent, il n’a pas été révélé si l’histoire comprendra de nouveaux personnages et s’il y aura une troisième saison. Pour l’instant, on sait que Zión Moreno, l’actrice transgenre, ne reviendra pas pour la deuxième saison, puisqu’elle a rejoint le casting du reboot de « Gossip Girl ».

Pendant ce temps, Alejandro Lozano, l’un des créateurs de la série, a déclaré à GQ: « Nous pensons que les choses que vivent les jeunes, les situations, les problèmes ou les préoccupations que les adolescents ont toujours existé, ce qui a changé, ce sont les modes. L’intimidation a toujours existé, ce qui n’existait pas était la cyberintimidation, la peur de ne pas appartenir, et ce qui est très latent en ce moment, c’est d’appartenir à travers les réseaux sociaux, maintenant nous sommes touchés par les réseaux sociaux et c’est super important que quelque chose que nous essayons de faire dans le premier et le second est que les risques dans lesquels les jeunes sont impliqués sont énoncés directement et ouvertement à travers les réseaux sociaux, bien qu’il ne s’agisse pas de diaboliser, mais de mettre en évidence la réalité ».

Raúl tentera de réparer les dégâts qu’il a causés dans la première saison de « Control Z » (Photo :: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « CONTROL Z » ?

A la fin de la première saison de « Contrôle Z”, Sofía découvre que Raúl est le vrai hacker et l’expose pendant la nuit de la fête de NONA. Pour se venger, Raúl utilise le projecteur pour révéler les secrets les plus sombres de tous ses compagnons et l’enfer se déchaîne lors de la fête, lorsque des infidélités, des trahisons, des tromperies et d’autres perles se révèlent.

Pour la deuxième saison, les étudiants devront faire face aux répercussions de la dernière vidéo de hacker et d’être découvert. D’après la bande-annonce qui Netflix Il a partagé: « Cette année scolaire, les secrets ne sont pas la seule chose en jeu. Quelqu’un leur fera payer pour tous les problèmes qu’ils ont causés. » Un mystérieux Avenger cherche à venger la mort de Luis ou peut-être utilise-t-il simplement cette tragédie comme prétexte pour terroriser l’école.

Une fois de plus, Sofia devra découvrir qui est responsable de tout et aura l’aide de Javier et Raúl, qui malgré ce qui s’est passé lors de la première saison, retourneront à l’École nationale. De plus, le protagoniste doit faire face à la mémoire de son père.

Pendant ce temps, Ana Valeria Becerril a partagé ce qu’elle attend de Sofia dans le prochain lot d’épisodes de « Contrôle Z”. « J’aimerais que vous commenciez à enquêter sur ce qui est arrivé à votre père et où il se trouve. Je veux qu’il ait plus d’amies. Que, au sein de ce groupe de Sherlock et Watson, Sofia ait plus d’amis », a-t-il déclaré.