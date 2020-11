Control Ultimate Edition Review – Version Cloud pour Nintendo Switch

Bien que beaucoup d’entre vous ne le sachent pas, Commutateur Nintendo apprécié un version cloud de Assassin’s Creed Odyssey exclusivement pour le Japon. Ce type de technologie a été testé là-bas en raison des puissantes connexions réseau et du câblage en fibre optique qui existent au Japon, et la vérité est que l’expérience a été très satisfaisante. Malheureusement, ce titre n’a jamais atteint l’Occident, et il nous reste sans essayer l’un des meilleurs Assassin’s Creed sur une plate-forme aussi petite que Nintendo Switch.

Près de deux ans plus tard, le premier titre à être apprécié via le cloud arrive sur la console: Control Ultimate Edition – Version Cloud. C’est l’un des meilleurs jeux vidéo de ces dernières années, malgré le fait que plusieurs mois se soient écoulés avant qu’il ne soit reconnu comme tel, et maintenant il atterrit sur une plateforme de Nintendo en utilisant cette technologie qui nous permet d’avoir des productions AAA des plates-formes de génération actuelle, sans avoir à les faire fonctionner nous-mêmes Commutateur, système avec beaucoup moins de puissance que PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.

Dans cette analyse, plutôt que de se concentrer sur les avantages jouables de Contrôle, que vous pouvez lire dans son analyse respective, nous allons parler de l’expérience de jouer dans le cloud, ce qui est vraiment intéressant pour les utilisateurs de Commutateur Nintendo qui veulent entrer pleinement dans le monde créé par Remède. Nous prévoyons seulement qu’avec un réseau suffisamment stable, vous ferez l’expérience du travail sans problèmes majeurs.

Expérience de jeu dans le cloud

Il faut préciser que Control Ultimate Edition – Version Cloud Cela ne fonctionnera pas dans les maisons aux réseaux instables ou à vitesse réduite: c’est-à-dire que nous devrions nous débarrasser de l’idée de payer les 40 euros que coûte le titre si nous vivons dans des villes ou des zones rurales avec des problèmes de connexion. Même comme ça, Vous pouvez le tester avec la démo de jeu gratuite de 30 minutes à laquelle nous pouvons accéder depuis l’eShop (Cette «application» sera celle que nous utiliserons plus tard pour profiter du titre complet).

Notre vitesse, dans un réseau de fibre optique, est la suivante:

Vitesse de descente : 289,60 Mb / s.

: 289,60 Mb / s. Vitesse de téléchargement : 327,68 Mb / s.

: 327,68 Mb / s. Ping : 15 ms.

: 15 ms. Net: Vodafone Espagne.

Avec ces données sur la table, Il faut préciser que le jeu vidéo n’a été planté à aucun moment: Oui, nous avons connu des baisses de résolution de temps en temps, probablement en raison d’un problème de stabilité que nous n’avons pas été en mesure de discerner. Mais comme il ‘décalage d’entrée‘, comme le taux cadres, car la qualité des graphismes nous a surpris.

Parlons d’abord de ‘décalage d’entrée‘: nous n’avons pas trouvé de retard significatif entre le moment où nous appuyons sur le bouton de la télécommande (nous recommandons le Manette Pro) et l’action que nous voyons à l’écran. C’est très important dans un titre dans lequel les plans sont si importants, et dans lequel nous devons surmonter l’étrange section des plates-formes dans lesquelles nous devons être sûrs à tout moment quand sauter. C’est sans aucun doute la chose la plus importante à propos de Control Ultimate Edition – Cloud Version: vous ne remarquerez pas que vous jouez dans le cloud en parlant de cet aspect.

Se référant à Taux de cadres, il est vrai que de temps en temps, il est descendu en dessous de 20 ips, ce qui provoque la fluidité du titre est gâchée par le travail louable effectué par le développeur (et le service de jeu en nuage, bien sûr). Mais de toute façon, ces moments de déséquilibre peuvent représenter 0,5% de tout le temps de jeu: l’expérience est satisfaisante et comme on dit, elle nous a surpris.

Et qu’en est-il de leur graphique: Nous ne pouvons les comparer avec aucun autre jeu vidéo Nintendo Switch car nous utilisons un service cloud (c’est-à-dire que cela fonctionne sur un PC distant auquel nous accédons via des serveurs), mais ils sont assez impressionnants pour une console comme celle-ci, et il existe deux modes différents au choix: mode Performance, dans lequel la qualité technique est un peu abaissée pour améliorer le fps (recommandé pour les connexions légèrement plus instables), et le mode graphique, dans lequel les textures et la résolution augmentent, en fonction de la stabilité. Quoi qu’il en soit, de temps en temps, la définition baisse en raison de problèmes avec le service cloud, mais rien de dangereux ou qui obscurcit le sentiment que nous avons devant l’écran.

Conclusions

C’est-à-dire, Contrôle Ultimate Edition – Cloud Version est une expérience de jeu solide dont vous pouvez profiter sur Nintendo Switch si vous ne pouvez pas accéder au titre de Remède sur une autre plateforme: cela n’a évidemment pas l’air aussi bien que sur PS4 ou Xbox One, mais il joue et ressemble beaucoup. On ne parle pas d’une adaptation comme Ark: Survie Évolué dans lequel ce qui est vu sur d’autres consoles s’aggrave (et beaucoup), même s’il est vrai que nous devrons être chez nous pour toujours avoir une stabilité sur le réseau (nous ne recommandons pas le jeu avec des données mobiles en raison d’éventuels problèmes de couverture).

