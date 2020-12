« Control » et « Alan Wake » Writer anticipe son prochain match

En 2019, Remedy Entertainment serait la première « Contrôle», L’un des jeux d’action les plus remarquables et créatifs à avoir frappé les consoles cette année-là, gagnant une large acceptation parmi les joueurs grâce à ses mécanismes de jeu efficaces et à la présentation d’un monde qui combine l’horreur existentielle avec une esthétique d’entreprise bureaucratique.

Suite au lancement réussi de deux extensions en DLC Après les mois qui ont suivi son lancement, il semble que le développeur en soit déjà aux premiers stades de démarrage de son nouveau projet.

Grâce à son compte Twitter, l’écrivain Lac Sam, qui en plus de « Contrôle« A été impliqué dans des projets tels que »Alan Wake« (Qui partage l’univers avec le titre susmentionné) et le jeu néo noir »Max Paine«Il aurait laissé entendre que le scénario du prochain projet du studio est déjà terminé.

Lac Il a partagé une photo de lui tenant une énorme pile de papiers, qui serait apparemment le scénario de ce nouveau projet. L’auteur a également précisé à ses abonnés qu’il ne s’agissait que d’une première version du jeu, ce qui signifie qu’il reste encore de longs jours de révision et de correction à venir.

Malgré que Lac Je ne révélerais rien de spécifique sur le contenu du script, il y a quelques indications qui peuvent avoir avancé son thème. Ces derniers mois, des représentants de Remède ils veilleraient à ce que leur prochain projet se déroule dans le même univers que « Contrôle » et « Alan Wake».

Les deux titres auraient déjà eu un croisement à travers « ADMIRATION » deuxième DLC de « Contrôle». Ce prochain titre pourrait être une extension de l’univers précédemment présenté par les deux titres, même si on ne sait pas s’il pourrait s’agir d’un autre crossover ou d’une histoire complètement originale.

Une forte participation d’Epic Games est également attendue dans ce nouveau projet, après avoir annoncé plus tôt cette année que la société annoncerait une nouvelle marque d’édition, qui serait assistée par Remède. Cette collaboration viserait à offrir une base solide aux fonds monétaires des futurs projets et services.