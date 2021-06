‘Control’ est le jeu gratuit Epic Games Store de cette semaine – vous pouvez donc le réclamer et le conserver pour toujours

‘Control’ est le jeu gratuit de cette semaine de l’Epic Game Store, qui Il prend l’habitude de ne pas annoncer à l’avance les jeux qu’il propose, générant une attente les jeudis après-midi cela leur profite certainement. Cette fois, c’est le jeu Remedy qui emmène le chat à l’eau, un titre très apprécié dans tous les formats dans lesquels il est apparu en 2019, mais qui est désormais disponible, comme d’habitude, gratuitement pour les utilisateurs du magasin, qu’ils peuvent garder pour toujours.

La méthode pour le réclamer est la suivante : vous devez avoir un compte dans l’Epic Game Store, que vous pouvez ouvrir gratuitement et sans rien acheter. Ensuite, vous pouvez aller sur la page du jeu et l’ajouter simplement à votre panier. Vous avez jusqu’au 17 juin pour le réserver, date à laquelle il sera remplacé par d’autres jeux gratuits, qui cette fois ont été annoncés : les indies’ Hell is other demons’ et ‘Overcooked ! deux’.

Contrôler les pouvoirs

Quant à ‘Control’, il met en vedette Jesse Faden, nouveau directeur de le Federal Control Office, une organisation gouvernementale qui étudie les phénomènes qui violent les lois naturelles. Elle sera celle qui devra affronter un puissant ennemi qui a envahi et corrompu notre monde, tout en acquérant de nouvelles compétences pour l’affronter.

Ce mélange d’action et d’aventure avec une utilisation très spéciale des pouvoirs du protagoniste a son propre développement de metroidvania, c’est-à-dire que Jesse Faden doit utiliser ses pouvoirs débloqués pour revenir en arrière et se frayer un chemin à travers des chemins inexplorés.. Une aventure des créateurs d »Alan Wake’ et de ‘Quantum Break’ dont vous pouvez désormais profiter pour zéro euro.