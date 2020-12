Control a une nouvelle bande-annonce qui présente maintenant des capacités de nouvelle génération dans l’édition ultime

Contrôle a été l’un des jeux d’action-aventure les plus uniques et les plus convaincants de mémoire récente. Il a une vision unique des événements paranormaux et maintient les joueurs investis, qu’il s’agisse des rebondissements de l’intrigue dans l’histoire ou de l’évolution des mécanismes de tir de l’arme de service.

Ensuite, Remedy a ajouté deux gros DLC, The Foundation et Awe. Les deux ont fait avancer l’histoire et ont continué le grand jeu de tir et de télékinésie pour les joueurs. Maintenant, le développeur a les yeux rivés sur l’édition ultime.

Il comprend le jeu de base ainsi que les deux extensions, ainsi qu’un support de nouvelle génération pour les deux Xbox Série X et PS5. Contrôle est déjà un beau jeu à regarder et à expérimenter, mais il est sur le point de s’améliorer lorsque l’édition Ultimate sortira plus tard l’année prochaine en février.

C’est encore assez loin, mais heureusement grâce à une nouvelle bande-annonce mettant en avant l’édition ultime de Contrôle, les propriétaires de consoles de nouvelle génération n’ont pas à attendre pour voir les mises à jour visuelles. Ils sont en plein écran. Un mode performance et un mode graphique sont présentés sur la PS5 spécifiquement.

La bande-annonce n’est pas longue, mais elle montre la différence entre les deux modes. Le mode Performance fonctionne à 60 images par seconde tandis que le mode graphique fonctionne à 30 images par seconde. C’est bien que les joueurs de contrôle puissent choisir entre les deux ou les utiliser tous les deux en fonction du type d’expérience de jeu qu’ils souhaitent.

Il y a toujours ceux qui se soucient des spécifications de performance, puis de l’autre côté de la médaille, ceux qui veulent une expérience visuellement agréable. Dans l’édition Ultimate, les joueurs n’auront pas à choisir lorsqu’ils jouent sur la Xbox Series X ou la PS5.

Contrôle est déjà une expérience incroyable, mais l’édition ultime semble être le moyen définitif de découvrir une grande histoire, un protagoniste principal convaincant et une variété d’armes stellaires. Si vous ne l’avez pas encore expérimenté, alors ce dernier package à venir en février vous donnera beaucoup de contenu sur lequel mordre. Et si vous avez la chance d’avoir une console de nouvelle génération, vous pourrez mettre le jeu à l’épreuve comme jamais auparavant.

Des jeux comme Contrôle ne venez pas si souvent. C’est une nouvelle approche d’un genre populaire. Remedy a également permis au contenu de rester fort malgré le succès du jeu de base. Qui sait quoi d’autre pourrait être à l’horizon pour le jeu et le développeur? Une suite ferait certainement vibrer les gens.