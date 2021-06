Contrebande: Xbox-Exclusive des créateurs de Just Cause promet une action coopérative

Studios de jeux Xbox a sous le Vitrine Microsoft à E3 2021 une autre collaboration avec un studio externe annoncée. Parce que le Cause juste-Les créateurs d’Avalanche Studios travaillent actuellement sur Contrebande. Le jeu de tir en monde ouvert est destiné exclusivement aux Xbox Series X/S et ordinateur apparaître.

Avec le première bande annonce était encore pas de jeu montré, mais il joue probablement avec un Paramètre de contrebandier dans un ambiance plutôt décontractée:

Contraband sera un jeu coopératif avec beaucoup d’action

La « contrebande » est dans un cadre le années 1970 installé. ça rentre dans ça Le paradis des contrebandiers Bayan. L’endroit est pur fictif et sert de Lieu du monde ouvert pour le Action coopérative Du jeu. Combien de joueurs pouvoir former des gangs, est devenu pas encore annoncé.

Que voyez-vous dans la bande-annonce ? Au Gameplay Microsoft et Avalanche Studios se sont également mutuellement non exprimé. Cependant il y avait encore Plus d’information sur le Réglage Du jeu. Parce que c’est dans la bande-annonce La cachette du gang pour voir quels membres nous allons probablement jouer.

Est sur une table une carte avec le plan de mission à venir à voir. De plus, étaient sur un tableau noir plusieurs localités taquiné par Bayan. Cela comprend un Littoral, montagnes et un La ville des pirates. La façon dont il ressemble jusqu’à présent sera très environnements variés commandé.

Il semble y avoir des endroits sur le tableau que nous allons visiter. © Avalanche Studios / Xbox

« Contrabande » apparaît comme Exclusif de Microsoft exclusivement pour Xbox Series X / S et PC. Une Date de sortie Cela n’existait pas avant, mais nous pouvons être sûrs d’une chose : cela n’a pas d’importance, quand le jeu apparaîtra, ce sera direct gratuit dans le Game Pass être jouable.