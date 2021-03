Contre-ordre, Google pour les symptômes peut ne pas être nocif

Les moteurs de recherche et en particulier Google sont souvent utilisés pour trouver des remèdes ou des informations sur les symptômes possibles et d’autres conditions médicales. La pratique est pas universellement recommandé, et toute personne souffrant de tout type de maladie ferait mieux de consulter immédiatement son médecin, mais selon une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association, recherchez les symptômes d’une maladie en ligne ne cause pas de dommages excessifs en soi, c’est-à-dire qu’elle n’influence pas particulièrement l’opinion que l’on peut avoir de la situation.

La recherche a été menée par le Dr David Levine du Brigham and Women’s Hospital de Boston et s’intitule Évaluation du diagnostic et du triage dans des vignettes de cas validées chez des non-médecins avant et après une recherche sur Internet. question spécifique: demandez en ligne les symptômes d’une maladie conduit à un meilleur autodiagnostic par rapport à une évaluation sans l’aide d’Internet?

L’étude a réuni 5000 adultes à qui l’on a demandé d’évaluer les cas à partir de l’anamnèse et des listes de symptômes, en formulant un diagnostic à deux reprises: avant d’avoir accédé au web, et après avoir effectué toutes les recherches souhaitées en ligne. Les résultats obtenus dans les travaux réalisés ont été à leur tour évalués par une équipe de 21 médecins, et les différences entre les deux approches étaient dans l’ensemble négligeables: tout d’abord, le nombre de diagnostics corrects est passé 49,8 à 54 pour cent du total; le pourcentage de personnes qui ont changé d’avis après une recherche sur Internet était également relativement faible, c’est-à-dire de 15 pour cent.

L’étude a une limite qu’il ne faut pas négliger: la demande faite aux participants était en fait évaluer des cas externes, tandis que le jugement des gens dans ces cas est obscurci lorsqu’ils essaient de s’autodiagnostiquer, c’est-à-dire de travailler sur des symptômes qui les affectent eux-mêmes ou ceux qu’ils aiment. Net de cet aspect, cependant, on peut enfin dire qu’une recherche en ligne en termes de santé ne fait pas de dommage particulier, du moins que de compter sur vos propres connaissances passé: le conseil à ceux qui ne se sentent pas bien est toujours et en tout cas de se fier à eux aux conseils et aux soins d’un médecin.

