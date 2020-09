Contre-attaque d’Epic Games contre Apple: “Nous avons perdu 116 millions d’utilisateurs iOS Fortnite”

Epic a lancé une nouvelle contre-attaque contre Apple. Il l’a fait juste avant minuit le vendredi précédant le week-end de la fête du Travail, dans ce qui devient en fait un mouvement stratégique (pas de travail lundi aux États-Unis) qui tente de ramener Fortnite dans l’Apple Store. Le document envoyé par la maison de développement ces dernières heures contient tout l’argument selon lequel le juge devrait forcer la société de Cupertino à republier le jeu même si l’affaire est toujours en cours. La juge Yvonne Gonzalez Rogers avait en effet expliqué que, tout en voulant protéger l’Unreal Engine, il n’avait pas l’intention de forcer Apple à revenir sur ses pas avant la phrase finale, car Epic Games aurait «stratégiquement décidé de rompre l’accord avec Apple». proposer un mode de paiement exonéré du pourcentage dû à la pomme et ne serait pas endommagé par la situation.

Avec le document envoyé ce soir, cependant, Epic veut prouver le contraire, expliquant qu’en plus de l’atteinte à la réputation, son activité a également été affectée. «Les utilisateurs actifs sur iOS ont chuté de 60% depuis que Fortnite a été retiré de l’App Store», écrit Epic, qui souligne qu’iOS représente la plus grande plate-forme pour Fortnite avec 116 millions d’utilisateurs enregistrés égal à environ un tiers des 360 millions d’utilisateurs totaux de Fortnite. Toujours selon le document, 63% des utilisateurs iOS accèdent à Fortnite exclusivement à partir de smartphones, donc pour eux, l’iPhone est le seul point d’accès au jeu.

La crainte d’Epic est de “ne plus jamais revoir ces utilisateurs”, que la communauté des joueurs a été déchirée et que les clients non-Fortnite ont également été lésés. Dans ce dernier cas, la référence est aux autres titres Epic Games qui ont disparu de l’Apple Store suite à la suppression du compte développeur Epic. Selon l’entreprise, Apple menace de rejeter toute demande d’ouverture d’un nouveau compte développeur “depuis au moins un an“, avec des dommages potentiels à long terme dus à l’incapacité” d’accéder ne serait-ce qu’à un seul utilisateur du milliard d’utilisateurs iOS pour toute l’année prochaine “. D’où la demande adressée au juge, qui devra maintenant décider s’il faut forcer Apple à restaurer Fortnite L’audience est prévue pour le 28 septembre prochain.