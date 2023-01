Contrairement à son personnage, l’actrice de Stranger Things Millie Bobby Brown admet qu’elle déteste les gaufres

Depuis la quatrième saison de la merveille surnaturelle de Netflix Choses étranges récemment terminé, laissant le public du monde entier sur un cliffhanger ginormous et le pauvre Hawkins, Indiana dans un état plus grave que jamais, le conflit en cours avec Upside Down a pratiquement forcé Eleven et les autres à abandonner leur vie normale. Plus d’escapades hebdomadaires de Donjons et Dragons dans le sous-sol de Mike, plus de voyages dans un centre commercial sain des années 80 pour des films et des glaces, et plus de frénésie de gaufres Eggo pour Eleven. Ce dernier ne dérange probablement pas l’actrice d’Eleven Millie Bobby Brown, cependant, selon un rapport de Cinema Blend, elle a révélé dans une interview avec Wired qu’en fait, elle n’aime pas du tout les gaufres.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’un des aspects les plus mémorables de la saison 1 a été qu’un onze beaucoup plus jeune a été retrouvé par Mike et ses amis la nuit dans la forêt. En l’abritant dans le sous-sol de ses parents, Mike lui offre l’un des rares aliments qu’il peut préparer : des gaufres Eggo. Bien qu’elle n’ait jamais mangé une telle chose auparavant, elle tombe immédiatement amoureuse de la gâterie du petit-déjeuner, même directement de la boîte. Plus tard, elle a été retrouvée en train de voler plusieurs boîtes d’Eggos dans un supermarché local. Ils deviendraient la marque de commerce d’Eleven pendant un certain temps, et les ventes réelles de la marque de gaufres classique ont en fait explosé partout grâce au spectacle.

Malgré cet aspect par ailleurs mignon de son personnage, Millie Bobby Brown n’apprécie pas avec humour ces Eggos. En fait, elle a dû faire un contournement sur le Choses étranges défini chaque fois qu’elle tourne des scènes d’elle en train de manger des gaufres.

Non, je ne [like waffles]. Les gens pensent que je fais. Mais en fait, dans Stranger Things, j’avais un petit seau à cracher à côté de moi et je crachais dedans. Parce que je ne pouvais pas avaler les gaufres parce que j’avais la nausée.

Bien qu’elle ne soit certainement pas la seule actrice à avoir dû manger ou boire quelque chose qu’elle n’aime pas personnellement pour le personnage qu’elle joue, c’est toujours une petite révélation comique pour les fans.





Le lien personnel de Millie avec « El »

Bien qu’elle ne partage pas les mêmes goûts alimentaires que son héroïne bien-aimée, Millie tient néanmoins Eleven à cœur et aime le montrer. Elle a choisi d’obtenir exactement le même tatouage numérique « 011 » au poignet que son personnage, et l’affiche fièrement dans la même interview, qui peut être visionnée ci-dessous.

Millie reprendra son rôle d’évasion une fois de plus dans la cinquième et dernière saison de Choses étranges. Bien qu’une date de sortie ou même un stade approximatif n’aient pas encore été annoncés, étant donné l’ampleur de la saison précédente et que la production ne devrait pas commencer avant mai, il est prudent de dire que nous n’obtiendrons pas de bande-annonce avant peut-être la saison des vacances. .