Continental développe un capteur numérique de lecture de charge

Continental a développé un capteur numérique de lecture de charge conçu pour mesurer le poids à l’essieu des remorques et semi-remorques.

Continental développe un capteur de charge intégré qui enregistre le poids total des véhicules utilitaires, y compris les remorques et les semi-remorques. Le dispositif permet de déterminer le poids brut du véhicule avant le début du voyage.

Le type d’équipement développé par la technologie allemande sera obligatoire dans l’Union européenne à partir de mai 2021, suite à l’entrée en vigueur de la directive 2015/719.

La nouvelle législation oblige les États membres à vérifier plus fréquemment le poids brut des véhicules utilitaires. Afin de se conformer à la législation et d’éviter les amendes, les chauffeurs et les transporteurs doivent connaître au préalable l’état de la cargaison avant le début de chaque voyage.

Jusqu’à présent, cette tâche était quasiment impossible, surtout lorsqu’il s’agit d’assemblages articulés comprenant une semi-remorque fournie par le chargeur.

Ainsi, avant que le camion ne commence à se déplacer, le gestionnaire de trafic a la possibilité de confirmer que le poids brut du véhicule est dans les limites légales. Ces informations peuvent également être utilisées pour charger le véhicule de manière plus efficace et sûre, réduisant ainsi les déplacements avec peu de charge.

Les données fournies par le système de lecture numérique permettent également de simplifier la programmation des opérations de maintenance planifiées.

Continental ajoute que le système peut également servir de base à l’introduction de nouveaux modèles commerciaux, à savoir la fourniture de fret dont les prix seront déterminés en fonction de la cargaison transportée.

Disponible pour les suspensions mécaniques et pneumatiques

Cependant, les exigences de la flotte étant différentes et les véhicules avec différents types de suspension pouvant exister, les ingénieurs Continental ont pris en compte les différentes solutions de suspension du marché: pneumatiques ou mécaniques.

Dans le cas d’un châssis à suspension pneumatique, Continental a développé un capteur qui utilise la technologie des ultrasons pour mesurer la hauteur et la pression des coussins pneumatiques afin de déterminer la charge à l’essieu.

Pour les châssis avec suspension mécanique, un capteur de hauteur pour amortisseurs a été développé, qui peut collecter des informations sur la charge sur l’essieu. Le capteur de tension Continental est également préparé pour les essieux à lames et pneumatiques. La somme des charges par essieu donne le poids du véhicule, marchandises comprises.

Dans tous les cas, les données produites par le capteur de lecture numérique sont collectées, envoyées et évaluées, les résultats étant présentés dans une « application » sur le smartphone du conducteur ou sur un écran dans la cabine.

Les gestionnaires de flotte peuvent également accéder aux données et optimiser l’utilisation de leur flotte. Continental propose tous les produits et services en tant que système complet d’un seul fournisseur, du soufflet pneumatique au capteur, en passant par le traitement des données et les applications logicielles.

Directive UE 2015/719

La directive UE 2015/719 stipule que la mesure du poids des véhicules vise à protéger l’infrastructure et à réduire l’impact sur l’environnement. Les camions surchargés représentent non seulement un risque accru pour la circulation, mais également pour l’usure des routes et des ponts.

Les camions surchargés augmentent non seulement les coûts de maintenance, mais mettent également en danger la sécurité routière en raison des dommages.

Parallèlement, des mesures régulières du poids des véhicules visent également à garantir une concurrence plus loyale, obligeant les expéditeurs à respecter les limites légales de charges maximales.

