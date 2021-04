"Contes de Arise" confirmer la date de sa version Next Gen

Bandai Namco a annoncé la date de sortie de Contes de Arise, le prochain épisode de la longue série RPG Tales of action.

Le titre a été retardé indéfiniment l’année dernière en raison des restrictions de coronavirus affectant le développement, mais le temps de développement supplémentaire signifie que les versions de nouvelle génération seront désormais disponibles.

Dans une nouvelle bande-annonce créée sur Famitsu, Tales of Arise est confirmé pour une sortie le 9 septembre pour PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et Steam au Japon.

Il a ensuite été confirmé et mis à jour sur le compte officiel de Tel de Twitter que la date de lancement pour l’Ouest serait le 10 septembre.

L’article de Famitsu a fourni encore plus de détails sur Tales of Arise, y compris la confirmation que les versions PS5 et Xbox Series X / S fourniront des graphiques 4K et des options de performances 60 FPS, ainsi que des temps de chargement plus rapides.