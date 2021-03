Contes attendus de JPRG sur les surfaces surgissantes après une longue absence

Nous avons écrit pour la dernière fois un article sur Tales of Arise en décembre 2020, lorsque Bandai Namco a promis aux fans assoiffés que le projet progressait encore. En vérité, cela fait plus d’un an que nous n’avons pas vu pour la dernière fois de nouvelles images du JRPG attendu – mais cela change aujourd’hui. Dans le cadre des Tales of Festival au Japon, l’éditeur susmentionné a publié une brève bande-annonce de 70 secondes, qui confirme que d’autres nouvelles suivront au printemps.

«Le printemps approche à grands pas et nous avons travaillé dur pour le rendre inoubliable», indique le texte de présentation de YouTube. «Découvrez le premier nouvel aperçu de Tales of Arise.» Le jeu devait initialement sortir l’année dernière, mais comme tant d’autres jeux, a été retardé en raison de complications causées par la pandémie de coronavirus. Cependant, il semble qu’il est de retour sur les rails maintenant, et nous avons hâte d’en savoir plus sur la sortie dans les mois à venir.