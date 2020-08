Contentieux du gaz naturel en Méditerranée: Erdogan frappe des airs sauvages

Le président de la Turquie s’appuie sur la confrontation dans le différend gazier: dans un discours à Ankara, il menace indirectement les Grecs et les Français de violences militaires. «Quand il s’agit de combattre», dit Erdogan, «nous sommes prêts à être des martyrs».

Dans le différend sur les réserves de gaz en Méditerranée, le président turc Recep Tayyip Erdogan a une fois de plus resserré le ton envers la Grèce et la France. Les dirigeants politiques d’Athènes et de Paris sont “avides d’argent” et “incompétents”, a déclaré le chef de l’Etat à Ankara.

“Quand il s’agit de combattre, nous sommes prêts à être des martyrs”, a déclaré Erdogan dans un discours. Il a ajouté: “La question est: ceux qui se rebellent contre nous en Méditerranée sont-ils prêts à faire les mêmes sacrifices?”

“Le peuple grec accepte-t-il le risque dans lequel il court à cause de ses dirigeants avides et incompétents?”, A poursuivi Erdogan. “Les Français savent-ils le prix qu’ils devront payer pour leurs dirigeants cupides et incompétents?”

Ankara et Athènes se disputent des réserves de gaz récemment découvertes en Méditerranée orientale. Les relations entre les deux pays de l’OTAN sont donc extrêmement tendues. Face à la situation, la France a renforcé sa présence militaire en Méditerranée orientale en signe de son soutien à la Grèce.

Sanctions de l’UE en septembre?

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se sont mis d’accord sur une ligne commune il y a quelques jours à peine. Un ensemble de mesures devrait contribuer à désamorcer le différend gazier entre la Grèce et la Turquie. En outre, des sanctions contre Ankara sont en préparation, comme l’a annoncé le représentant des Affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, après la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE.

Souvenirs d’un conflit vieux de près de 100 ans: le président turc Erdogan sur la tombe d’Atatürk. (Photo: via REUTERS)

Si la Turquie ne cède pas, les sanctions pourraient être imposées lors du sommet spécial de l’UE le 24 septembre, a-t-il ajouté. Le pays envoie des navires d’exploration gazière dans la zone que la Grèce et Chypre revendiquent également. L’UE considère ces activités comme illégales.

Selon les diplomates de l’UE, il y avait un large consensus parmi les ministres des Affaires étrangères sur la nécessité de préparer des sanctions. “Nous listons des personnalités, nous pouvons avoir accès à certains actifs ou navires”, a déclaré Borrell. Borrell a déclaré qu’une interdiction de l’utilisation des ports de l’UE ou des sanctions, qui sont importantes pour l’approvisionnement énergétique de la Turquie, pourraient être prononcées.

L’occasion du discours d’Erdogan à Ankara était le 98e anniversaire d’une bataille décisive dans la guerre de 1919 à 1922. Le 30 août 1922, les troupes turques, dirigées par le fondateur de l’État plus tard, Mustafa Kemal Ataturk, remportèrent une victoire significative contre les forces armées grecques, qui émergèrent alors a dû se retirer à l’ouest de l’Asie Mineure. Pour commémorer ce soi-disant “Jour de la Victoire” en Turquie, Erdogan a participé à une cérémonie militaire au mausolée du fondateur.