Construisez un jeu de cartes et un empire du divertissement dans The Amazing American Circus sur PS5, PS4

Eh bien, voici un mélange intéressant de choses. The Amazing American Circus vient du bien nommé Juggler Games, auparavant connu pour My Memory of Us, et c’est une proposition entièrement différente. C’est un jeu de magnat sur la construction d’un empire du cirque aux États-Unis du 19e siècle. Cela semble assez cool en soi, mais voici la torsion: une grande partie du gameplay vous permet de construire un jeu de cartes à utiliser dans les batailles.

Nous disons batailles, mais le contexte ici signifie que vos artistes de cirque combattent l’indifférence du public. En utilisant les cartes que vous avez collectées, votre objectif est de divertir les parieurs plutôt que d’infliger des dégâts. Vous pouvez avoir une idée de la façon dont cela se déroule dans la bande-annonce de gameplay ci-dessus.

« Construisez un cirque errant, rassemblez un jeu de cartes solide, rassemblez une fantastique troupe d’artistes et d’interprètes et voyagez à travers les États-Unis du 19ème siècle », lit-on dans le communiqué de presse. Il semble que vous errerez à travers le pays, construisant lentement un cirque renommé en embauchant des artistes, en améliorant vos caravanes et en captivant le public dans des spectacles de cartes.

C’est certainement un pitch unique, mais ça pourrait être assez bon. L’esthétique semble parfaite pour les débutants avec ce style dessiné à la main – j’espère que le gameplay est aussi intéressant qu’il y paraît. The Amazing American Circus arrive sur PlayStation 5 et PS4 le 20 mai 2021.