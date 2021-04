Construisez le casque de Dark Vador, un droïde impérial et plus encore dans ces nouveaux ensembles Lego Star Wars

La Force est forte avec la gamme toujours croissante de jouets «Star Wars» de Lego, qui a ajouté plusieurs nouveaux ensembles de construction le lundi 26 avril.

Un Imperial Probe Droid et deux casques – un Scout Trooper et Dark Vader – sont disponibles dans les magasins à partir de lundi, tandis qu’un nouveau R2-D2 sort le 1er mai (quelques jours avant le « Star Wars Day » le 4 mai à cause du puits – jeu de mots utilisé, « Que le quatrième soit avec vous. »)

Voici quelques détails sur les sets à venir lundi:

Casque Lego Darth Vader

(Crédit d’image: Lego)

«Rendez hommage au Seigneur des Ténèbres des Sith», déclare Lego sur son site Internet du nouveau casque Darth Vader. « Le casque Darth Vader est de taille compacte et dispose d’un présentoir avec une plaque signalétique pour compléter une pièce maîtresse frappante qui rehaussera le décor de votre maison ou de votre lieu de travail. »

Heureusement, il s’adapte aux petits espaces de seulement 20 cm de haut, 15 cm de large et 5,5 pouces de profondeur. Il comprend également un présentoir avec une plaque signalétique.

Casque Scout Trooper

(Crédit d’image: Lego)

C’est le type de Stormtrooper sur lequel Obi-Wan Kenobi a fait son fameux « tour d’esprit Jedi » pendant « Star Wars: A New Hope » (1977). «Testez vos compétences en construction et recréez des souvenirs de scènes épiques de Star Wars lorsque vous construisez le casque Scout Trooper», explique Lego sur son site Web.

La société promet que vous obtiendrez un impact important dans un petit espace, car le casque mesure 18 cm de haut, 11 cm de large et 12 cm de profondeur. Il est également livré avec un présentoir et une plaque signalétique.

Droid sonde impériale

(Crédit d’image: Lego)

Nous avons peut-être dépassé la saison des neiges et les références inévitables à Hoth dans la plupart des régions du nord du monde, mais tout de même, cet Imperial Probe Droid ramène des souvenirs amusants de « Star Wars: L’Empire contre-attaque » en 1983. « Le droïde a des jambes mobiles et est livré avec un poteau transparent en brique pour le «suspendre» au-dessus d’une scène enneigée à construire », explique Lego sur son site Web.

Il prend un espace raisonnable à 10,5 pouces (27 cm) de hauteur, 9 pouces (24 cm) de largeur et 4 pouces (11 cm) de profondeur. L’ensemble est également livré avec une plaque d’information pour éduquer tous les Padawans dans vos quartiers d’habitation.

