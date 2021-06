Construire une dynamique autour des créateurs noirs en l’honneur du mois de la musique noire et de Juneteenth — Spotify

En juin dernier, Spotify a célébré le Black Music Month, mis en lumière les manifestations autour de la mort de George Floyd et commémoré le Juneteenth sur la plate-forme en soulignant les contributions musicales et culturelles des créateurs noirs à travers l’histoire. Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi cette conversation sur et hors plateforme grâce à des initiatives comme La fréquence. Et maintenant, alors que nous approchons à nouveau du mois de juin et du mois de la musique noire, nous utilisons les vacances comme point de contrôle pour nous assurer que nous sommes présents pour les créateurs et les fans noirs toute l’année.

Le 19 juin, ou Juneteenth, est le jour de l’émancipation aux États-Unis. La fête commémore le début de l’émancipation de ceux qui ont été réduits en esclavage dans le pays. Juneteenth coïncide également avec le Black Music Month, qui a lieu pendant le mois de juin. Ces deux dates marquent un moment historique pour réfléchir et célébrer les contributions, les réalisations et l’impact de la communauté noire sur la musique et la culture.

Cependant, le travail ne s’arrête pas là. Grâce à la sélection de listes de lecture et de podcasts, Spotify espère encourager les fans de musique à découvrir, célébrer et élever les contributions créatives des artistes noirs le Juneteenth, tout au long du Black Music Month, et toujours.

Rachats d’artistes entièrement noirs

À partir du 18 juin et jusqu’au 24 juin, nous mettrons en avant les artistes noirs exclusivement sur notre liste de lecture phare New Music Friday aux États-Unis et au Canada. De plus, les panneaux d’affichage New Music Friday de Spotify aux États-Unis et au Canada seront dédiés uniquement aux artistes noirs ce jour-là. Nous serons également mettant en vedette tous les artistes noirs sur nos listes de lecture phares Spotify et sur la pochette, y compris des favoris comme RapCaviar, Are&Be, Today’s Top Hits, ¡Viva Latino !, Mint, Hot Country, POLLEN, Lorem, Ultimate Indie, Indigo, et plus encore.