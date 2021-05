Constellations du zodiaque occidental

Les étoiles de notre galaxie sont dispersées dans un vaste espace tridimensionnel. Cependant, lorsque nous levons les yeux de la surface de notre planète, ce n’est pas ce que nous voyons. Nous voyons des constellations: des images et des formes en deux dimensions reliant des étoiles dans le ciel à des histoires de cultures du monde entier. Une tradition liée aux étoiles est le zodiaque occidental, composé de 12 constellations: Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons.

Ces constellations sont liées au mythe et à la légende, ainsi qu’aux concepts non scientifiques de l’astrologie moderne. Mais c’étaient aussi des instruments importants qui marquaient autrefois le passage du temps et des saisons. Aujourd’hui, les constellations continuent d’être des outils précieux pour orienter les astronomes et les astronomes dans le ciel nocturne.

Quelles sont les constellations du zodiaque?

Lorsque la Terre tourne, le soleil, la lune et les planètes semblent se déplacer généralement le long d’un chemin défini dans le ciel, appelé l’écliptique. Les 13 constellations sur le chemin de l’écliptique sont:

Les astrologues utilisent 12 de ces constellations pour correspondre à peu près aux signes du zodiaque pour faire des prédictions. (Ils omettent Ophiuchus, car lorsque les signes ont été décrits pour la première fois, les étoiles n’étaient pas exactement dans la même position qu’aujourd’hui.) Aujourd’hui, les signes astrologiques diffèrent des constellations, ne portant qu’une référence vague les uns aux autres. Le signe des Poissons, par exemple, correspond actuellement à la montée de la constellation du Verseau.

Lire la suite: Comment les constellations ont obtenu leurs noms

Qu’est-ce qu’une constellation du zodiaque?

Une mosaïque visuelle des 12 constellations classiques du zodiaque occidental, photographiées dans le ciel nocturne, marquées et esquissées. (Crédit d’image: Till Credner)

Depuis la Terre, les étoiles semblent se déplacer dans le ciel selon un horaire régulier. Cette apparence du mouvement des étoiles a plus à voir avec la rotation de la Terre qu’avec les mouvements des étoiles elles-mêmes. Semblable à la façon dont notre soleil a l’air de se déplacer dans le ciel alors que c’est vraiment notre planète qui tourne en orbite autour du soleil, les constellations semblent bouger alors que c’est vraiment notre point de vue qui change. Ainsi, ce que nous voyons réellement d’un endroit donné sur Terre ne ressemble qu’à une collection rotative de constellations.

Lire la suite: Des débris spatiaux nous bloquent la vue des étoiles

Bien que nous regardions des étoiles à travers de vastes étendues d’espace tridimensionnel, l’arrangement que nous voyons semble bidimensionnel. Les étoiles qui semblent être les unes à côté des autres dans une constellation peuvent en fait être distantes de centaines d’années-lumière. Par exemple, dans une constellation bien connue appelée Orion, l’étoile la plus proche de nous est Bellatrix, à un peu plus de 200 années-lumière de la Terre. Mais l’étoile la plus éloignée de cette constellation est Alnilam, qui se trouve à environ 1300 années-lumière.

Orion n’est pas l’une des constellations du zodiaque, cependant. Ces constellations sont définies principalement par leur position sur l’écliptique, une ligne imaginaire ou projetée dans le ciel qui marque le chemin perçu du soleil (ainsi que les chemins rugueux des planètes et de la lune, qui sont tous plus ou moins sur le même avion) ​​au cours d’une année sur Terre.

Le chemin de l’écliptique passe par 13 des 88 constellations officiellement reconnues par l’Union astronomique internationale (UAI) depuis 1929. Seulement 12 d’entre elles constituent le zodiaque occidental.

Histoire du zodiaque occidental

Une gravure du 16ème siècle de Claudius Ptolémée, mathématicien et astronome qui a créé un modèle géocentrique du système solaire et a écrit l’Almagest, l’un des textes scientifiques les plus influents de l’histoire. (Crédit d’image: Theodor de Bry)

La plupart des constellations du ciel de l’hémisphère nord portent des noms grecs et romains. Selon l’Encyclopedia Britannica, c’est en partie grâce à l’Almagest, un catalogue influent d’étoiles et de constellations créé par l’ancien mathématicien Claudius Ptolemy au deuxième siècle.

Cependant, les gens cartographiaient le ciel bien avant que ces noms ne prennent racine. La Chine ancienne, la Sumérie au Moyen-Orient et l’Égypte avaient chacune leur propre carte des étoiles, par exemple. Selon un article de 2017 du journal de l’American Philosophical Society, de nombreuses constellations grecques que nous considérons aujourd’hui comme le zodiaque occidental ont été adoptées par des astronomes babyloniens. Ils ont fait référence aux «jumeaux», au «lion» et au «crabe» il y a des milliers d’années, qui sont les mêmes constellations que nous (et les anciens Grecs) connaissons respectivement sous le nom de Gémeaux, Lion et Cancer.

L’astrologie était autrefois considérée comme faisant partie de la science de l’astronomie. En fait, le célèbre astronome Johannes Kepler était considéré comme un astrologue au cours de sa vie dans les années 1600, selon le magazine Time.

Aujourd’hui, cependant, l’astrologie est généralement considérée comme une pseudoscience. Aucune preuve n’a été trouvée pour le pouvoir prédictif des prédictions astrologiques basées sur le zodiaque, comme le démontre cet article de 1985 de la revue Nature.

Comment les constellations du zodiaque sont-elles utilisées aujourd’hui?

L’astronaute de la NASA Alexander Gerst apprend à utiliser un sextant, un outil de navigation traditionnel qui pourrait être d’une importance vitale pour les futurs astronautes. (Crédit d’image: NASA)

Dans la science:

Les 88 constellations de l’AIU, qui comprennent les 12 constellations du zodiaque, sont toujours d’actualité pour les chercheurs. Les astronomes peuvent utiliser ces marqueurs pour expliquer quelles parties du ciel font partie de leur travail ou s’orienter pour trouver des objets qu’ils ont vus dans l’espace.

Le planétarium Morehead recommande également d’utiliser les constellations comme point de référence pour repérer les planètes se déplaçant plus rapidement. Pour les observateurs du ciel occasionnels, les constellations du zodiaque sont reconnaissables car elles ont une histoire et une forme qui leur sont associées. Lorsqu’une planète apparaît comme un objet brillant dans une constellation, les observateurs peuvent repérer que l’une des «étoiles» n’est pas à sa place et pourrait en fait être Mars, Jupiter ou Vénus à la place.

De même, les constellations peuvent être utilisées pour décrire où une pluie de météores pourrait apparaître dans le ciel ou où une comète pourrait apparaître.

En rapport: Essayez le « saut d’étoiles » pour utiliser les constellations comme guides pour trouver des événements célestes

En navigation:

Les astronautes apprennent toujours la navigation stellaire, selon Space Place de la NASA. C’est une sauvegarde des systèmes de navigation informatisés, mais c’est une bonne sauvegarde: les gens de mer et les explorateurs ont utilisé des étoiles et des constellations pour naviguer pendant des milliers d’années.

Et même les vaisseaux spatiaux autonomes, envoyés pour explorer loin de la Terre, peuvent utiliser des constellations dans leurs cartes d’étoiles pour naviguer.

Comme inspiration:

Nos ancêtres du monde entier ont trouvé les étoiles utiles pour chronométrer les récoltes et les plantations, mais ils ont également utilisé des constellations pour raconter des histoires et trouver un sens. Désormais, les planétariums et les programmes d’observation du ciel racontent ces histoires pour capter l’attention, susciter la curiosité et maintenir en vie l’histoire ancienne de l’exploration spatiale.

Ressources supplémentaires