Constantine 2 : la suite avec Keanu Reeves sera réservée aux adultes

La prochaine suite du film »Constantin » avec Keanu Reeves ne sera pas retenu par des restrictions d’âge. Dans une interview, le réalisateur François Laurent a confirmé que »Constantine 2 » aura enfin une cote R, étant un film destiné à un public adulte.

Le premier opus, en 2005, a été développé comme un film pour les adolescents de 13 ans et plus, laissant de côté de nombreuses scènes et thèmes pour adultes pour lesquels la bande dessinée DC est connue. Lawrence a expliqué que cette décision avait été prise parce que Warner Bros. lui a demandé de respecter les règles de contenu appropriées pour PG-13.

Cependant, malgré cela, » Constantine » a reçu une note R, ce que Lawrence a regretté. « Si je devais opter pour un R, j’aurais vraiment fait un film classé R. Je l’aurais rendu beaucoup plus effrayant et beaucoup plus violent et j’aurais vraiment fait un film classé R. »

La nouvelle de la deuxième adaptation de »Constantine » réalisé par Keanu Reeves, a reçu la confirmation officielle en septembre de cette année, avec Akiva Goldman en tant que scénariste En ce qui concerne le ton du film, Lawrence a assuré aux fans qu’il voulait « vraiment faire un » Constantin « , classé R, ce que les gens ont toujours voulu à l’origine. »

Il a également parlé de la mise en œuvre de l’humour sarcastique et cynique classique que John Constantine a dans son matériel source, de sorte que le film aura un peu de ces caractéristiques.

Bien que largement critiqué à l’époque, » Constantin » est devenu culte ces dernières années. Le personnage principal est depuis apparu dans des émissions DC plus grand public, avec Matt Ryan jouant John Constantine dans une émission télévisée de 2014, la série Arrowverse « DC’s Legends of Tomorrow » et plusieurs films d’animation.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour »Constantine 2 ».