Constantine 2 avec Keanu Reeves pourrait avoir été annulé par DC Studios

Il semble que la suite tant attendue de »Constantin » avec Keanu Reeves Il ne sortira pas en salles après tout. Selon de nouvelles rumeurs, le film de CC concentré sur le tueur de démons de Reeves aurait pu être annulé.

Selon des informations divulguées, Découverte de Warner Bros. a donné le feu vert à »Constantine 2 » dans une tentative désespérée d’avoir de nouvelles productions, puisque l’annonce est intervenue peu avant la création de DC Studios et la présentation de James Gunn et Pierre Safran en tant que co-PDG de la franchise.

Pour le moment, Warner n’a pas officiellement annulé »Constantine 2 », mais la suite du film n’est pas apparue dans les nouvelles productions présentées dans le nouvel univers DC.

Reeves est depuis longtemps ravi de retourner dans le monde de John Constantine. L’acteur a déclaré qu’il demandait à Warner Bros. une suite depuis plusieurs années. « J’étais comme, ‘Puis-je en avoir plus?… Je n’arrêtais pas de demander presque chaque année. J’étais comme, ‘Puis-je s’il vous plaît?’ et ils ont dit : « Non, non ! » », a expliqué Reeves.

Le réalisateur original de »Constantine », François Laurent, qui était également sur la suite, avait précédemment déclaré que le projet n’avait pas encore complètement commencé le développement. « Nous n’avons pas de scénario, mais Keanu Reeves, Akiva Goldman et moi, qui avons travaillé ensemble sur le premier, avons essayé au fil des années d’en lancer un autre », a expliqué le cinéaste.

Lawrence a en outre précisé que la raison pour laquelle le deuxième film a pris du temps est due à la façon dont il s’intégrera dans la franchise de films DC. « Cela a été compliqué à cause de qui possède le personnage et qui a le contrôle sur les personnages, alors nous avons essayé de faire avancer les bonnes personnes. »

Bien que l’avenir de »Constantine 2 » soit encore incertain, DC Studios prépare déjà plusieurs projets pour l’avenir, avec Gunn confirmant que l’univers DC commencera avec le film »Superman : Legacy », qui sortira en 2025. D’autres films confirmés sont « The Brave and The Bold », une histoire mettant en vedette Batman, et « Swamp Thing », un film d’horreur qui suivra le méchant titulaire.