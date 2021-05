Constance Wu dit qu’elle aime le «  cul bleu  » de sa fille – voici ce que c’est

Beliani Chaise bascule en velours bleu azur

Alliant confort et style, cette chaise bascule d'inspiration glamour constituera un ajout unique la décoration de votre maison, qu'elle soit moderne ou traditionnelle. Rembourrée de velours trs résistant et facile entretenir, elle attire tous les regards grce sa couleur bleu azur super chic. Cette chaise repose sur deux bascules en bois et est dotée d'un coussin d'assise ultra confortable et épais, elle conviendra parfaitement votre salon ou chambre coucher. Matériel: Velours. Matériels supplémentaires: Métal, Bois. Composition du matériau: 100% Polyester. Poids: 14kg. Montage: Pieds monter. Origine du bois: Chine. Capacité de poids: 150. Hauteur du sige: 49. Caractéristiques: Accoudoirs confortables profilés, Matériaux extrmement robustes, Fonction bascule agréable, Favorise une atmosphre amicale et détendue, Style moderne équilibré