Consommation d’électricité dans le réfrigérateur : conseils pour économiser

Sans appareil de cuisine, la consommation d’énergie est aussi perceptible dans le portefeuille qu’avec le réfrigérateur. Cependant, il n’est pas nécessaire d’acheter un nouveau modèle avec une classe d’efficacité énergétique élevée pour économiser de l’électricité. Même avec des appareils anciens, quelques astuces permettent de réduire la consommation.

Lors de l’achat d’un nouveau réfrigérateur, faites attention à la consommation électrique

Afin de ne pas avoir une facture d’électricité élevée sur la table de la cuisine plus tard, la consommation d’énergie devrait déjà jouer un rôle lors de l’achat d’un nouveau réfrigérateur. Un premier bon point de référence est la soi-disant classe d’efficacité énergétique, qui est indiquée par une lettre de A à G depuis mars 2021. A signifie particulièrement économe en énergie. Avant le changement d’étiquette énergétique, il existait les classes A+++ à D.

Lors de l’achat d’un réfrigérateur, le comportement des utilisateurs et le nombre de personnes dans le ménage sont également décisifs – le plus grand réfrigérateur ne doit pas nécessairement être acheté pour un seul ménage.

Réglez la bonne température dans le réfrigérateur

La température doit être réglée correctement pour qu’un réfrigérateur ne consomme pas trop d’électricité mais que les aliments restent frais. Dans la plupart des réfrigérateurs, il existe plusieurs zones de température qui refroidissent différemment. En bas, directement au-dessus de la clayette en verre du compartiment à légumes, il fait le plus froid à environ 0 à 3 degrés Celsius, au milieu il fait environ 4 à 7 degrés, en haut du réfrigérateur il fait entre 8 et 12 degrés. Afin d’économiser de l’électricité, la température au milieu doit être de 6 à 7 degrés Celsius. La température optimale dans le congélateur est de -18 degrés Celsius. Chaque degré de froid supplémentaire augmente la durée de conservation du produit surgelé, mais augmente également la consommation d’énergie.

Des fonctionnalités supplémentaires peuvent consommer plus d’énergie



La technologie No-frost est destinée à empêcher les compartiments à glace des réfrigérateurs de geler.



Image : © Saturne 2021



De nombreux réfrigérateurs modernes offrent la fonction supplémentaire « No Frost », qui est destinée à empêcher les compartiments à glace de geler. Cependant, cette fonctionnalité supplémentaire consomme de l’énergie, ce qui est perceptible dans la classification en classes d’efficacité énergétique. Les dispositifs « Stop Frost » et « Low Frost », quant à eux, empêchent la formation de glace sans consommation d’énergie supplémentaire. Si le réfrigérateur gèle, l’appareil doit être dégivré et la couche de glace retirée – sinon la consommation d’énergie du réfrigérateur peut augmenter considérablement. De nos jours, cependant, le dégivrage n’est généralement nécessaire que pour les appareils plus anciens sans technologie no-frost.

Réduire la consommation d’énergie sur les appareils plus anciens

En général, les réfrigérateurs plus anciens consomment beaucoup plus d’énergie que les nouveaux modèles. Un ancien combiné réfrigérateur-congélateur peut consommer environ 600 kWh par an, tandis que les nouveaux appareils n’ont besoin que de 110 kWh. Cela peut faire une différence de plus de 100 euros sur la facture d’électricité. Afin de pouvoir économiser de l’électricité même avec des réfrigérateurs plus anciens, les joints de porte doivent être vérifiés et remplacés si nécessaire. Les joints fissurés et malades sont la raison la plus courante de la forte consommation d’énergie dans les vieux réfrigérateurs.

La température ambiante du réfrigérateur peut également jouer un rôle important. L’appareil ne doit jamais être placé directement à côté d’un radiateur ou à la lumière directe du soleil, car les armoires doivent alors refroidir davantage. Un emplacement à côté de sources de chaleur telles qu’un four, un sèche-linge ou un lave-vaisselle est également plutôt défavorable pour cette raison. Le réfrigérateur sur un mur extérieur peut économiser le plus d’électricité. Cependant, l’appareil ne doit pas non plus être laissé à l’extérieur, car la température extérieure peut rapidement descendre en dessous de la température minimale du réfrigérateur. Ensuite, l’appareil consomme également plus d’énergie pour maintenir la température.

